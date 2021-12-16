Какие игрушки нельзя вешать на елку в Новый год 2022: пять "запрещенных" украшений

Считается, что некоторые предметы в повседневной жизни могут быть наделены негативной энергетикой – и елочные игрушки не составляют исключения. Чтобы Новый год 2022 был успешным, такие украшения не должны висеть на елке.

Согласно приметам, они могут принести проблемы и неприятности в дом. OBOZREVATEL выяснил, каких игрушек стоит избегать во время подготовки к празднику.

Если любимая игрушка треснула или разбилась, не стоит пытаться ее склеить и вновь вешать на елку. Вещи с трещинами или сколами издавна считались дурной приметой. "Трещина на посуде – трещина в жизни", – говорили наши предки.

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Согласно народным приметам, виноград символизирует слезы, поэтому украшение в форме этой ягоды крайне нежелательно вешать на елку. То же касается живых цветов – в сочетании с хвоей они являются плохим знаком.

Если половинка парной елочной игрушки потерялась, лучше не вешать ее на новогоднюю елку – иначе эта примета сулит одиночество.

По поверью, стеклянные игрушки своей зеркальной поверхностью могут отражать весь негатив и притягивать позитивную энергию в дом. Но матовые украшения якобы, напротив, впитывают и накапливают негатив.

Такую игрушку рекомендуется на ночь поместить в емкость с водой и одной столовой ложкой соли, а утром ополоснуть. После этого ее можно вешать на новогоднюю елку.

Украшая елку к Новому году, следует учесть, что его символом является Тигр. Такому зверю не по душе яркая мишура, черные, красные и желтые украшения, а также игрушки в виде других восточных знаков.

Цвета 2022 года – синий, голубой, зеленый, белый, серебристый, золотой. Также не желательно вешать на елку украшения разных стилей, поскольку безвкусица может разозлить царственного Тигра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украшать новогоднюю елку знакам зодиака, чтобы привлечь удачу. Также сообщалось, что в 1961 году главная елка Украины стояла возле метро "Крещатик" в Киеве.

Напомним, ранее на Софийской площади столицы в тестовом режиме зажгли главную новогоднюю елку Украины-2022. Ожидается, что официально она загорится в День святого Николая.