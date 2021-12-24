Героиня "Секса в большом городе" засветилась в сериале в пижаме украинского бренда. Фото

Актриса Кристи Дэвис, главная героиня сериала "Секс в большом городе", появилась в пижаме украинского бренда Sleeper. Американская звезда надела розовый клетчатый костюм с бахромой в одном из эпизодов сиквела "И просто так...".

На сайте производителя указано, что пижамы, как у героини сериала Шарлотты Йорк-Голденблатт, можно купить за акционной ценой в 203 доллара (почти 5 530 гривен). Изначально наряд стоил 290 долларов (около 7 900 гривен).

Сцена с Шарлоттой в милой пижамке снималась дома у сериальной героини. В эпизоде играл также Эван Хэндлер, который исполняет роль адвоката, мужа американки Гарри Голденблата.

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Отметим, что бренд Sleeper позиционирует свою одежду как "пижамы для выхода в люди". Костюмы, халаты, льняные платья и другие вещи от украинских дизайнеров "призваны помочь почувствовать себя красивой – независимо от того, носите ли вы Sleeper на улице или не выходя из дома", сказано в описании бренда.

Sleeper запустили в 2014 году два бывших fashion-редактора Катя Зубарева и Ася Вареца. В феврале 2019 года они попали в европейский список Forbes "30 до 30".

Дизайнерская одежда продается в США и многих странах Европы. Среди ее поклонников много звезд, таких как Кэти Перри, Бри Ларсон, Кортни Кардашьян, Ева Чен, Аврора Джеймс, Келли Линч, Хлоя Грейс Морец, Зои Дойч, Эль Фаннинг и другие.

"Однажды перед Рождеством я и Катя смотрели "Кудряшку Сью". Мы очень любим подобные семейные фильмы 1990-х. В ту ночь Кате приснился сон, в котором у нас была своя фабрика пижам. Она позвонила мне, рассказала об этом, и уже через шесть месяцев мы выпустили нашу первую коллекцию", – рассказывала Вареца журналу Marie Claire.

Коротко о звезде:

Кристи Дэвис – 56-летняя американская актриса. Наиболее известна ролью Шарлотты в телесериале HBO "Секс в большом городе", а также в фильмах-продолжениях истории.

У Дэвис двое детей. В 2011 году она удочерила девочку, которую назвала Джемма Роуз Дэвис. В 2018- м усыновила мальчика Уилсона. Они проживают в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Дэвис недавно резко ответила на критику зрителей о своем возрасте и даже сорвалась на нецензурную брань. Она рассказала, что ее раздражает, когда интернет-пользователи унижают ее за ее внешний вид.

Напомним, что продолжение культового сериала "Секс в большом городе" побил рекорд стриминга HBO Max. За два дня первая серия стала самой популярной премьерой нового эксклюзивного проекта в истории сервиса.

Сиквел включает в себя 10 эпизодов по 30 минут. Оригинальный сериал состоял из шести сезонов (94 серии) и выходил на телеканале HBO в 1998-2004 годах. По нему сняли два полнометражных фильма (2008 и 2010 годы).

Официальный трейлер сериала "И просто так..." можно посмотреть по ссылке. Отметим, что многие фанаты негативно отнеслись к сиквелу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

Певица и актриса Дженнифер Лопес выступила в финале американского шоу "Голос" (The Voice) на NBC в платье от украинского звездного дизайнера Леси Верлингьери. Знаменитость также надела для церемонии награждения American Music Awards 2021 жакет от украинского производителя Valery Kovalska.