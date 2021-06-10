5 украинских дизайнеров, которые обрели мировую славу

Украинцы могут гордиться дизайнерами, которые представляют свои коллекции на мировых подиумах. Шляпы Ruslan Baginskiy, эпатажная одежда бренда TTSWTRS и вышиванки Vita Kin известны в мире моды.

Украинские модельеры ежегодно становятся все более популярными среди звездных модниц. OBOZREVATEL собрал наиболее успешных и ярких украинских дизайнеров.

Руслан Багинский – львовский дизайнер, который создает шляпы. Его эксклюзивные головные уборы носят Джиджи Хадид, Мадонна и ангелы Victoria's Secret. Бренд основали в 2016 году с вкладом 200 долларов, а в 2020 украинские шляпы уже покорили Неделю моды в Париже.

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TTSWTRS – украинский бренд одежды с принтом татуировок. Наряды популярны в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Токио и Сеуле. Дизайнер Анна Осмехина является основательницей бренда. Ники Минаж, сестры Кардашьян, певица Граймс и многие другие звезды появлялись в украинских рубашках, водолазках и лосинах.

Дизайнеры Ксения и Антон Шнайдеры шьют коллекции одежды из винтажных джинсов. Даря новую жизнь старым вещам, бренд стал популярен во всем мире. Певица Дуа Липа дважды появлялась в украинском наряде, также Белла Хадид и Селин Дион выходили в свет в одежде Ksenia Schnaider.

Вышиванки также стали популярны во всем мире. Дизайнер Vita Kin создает аутентичную одежду, которую полюбили многие знаменитости. Киноактриса Деми Мур много раз появлялась в украинском наряде.

Наряды Елены Даць носят мировые звезды – Джессика Кларк и Шэрон Стоун. Дизайнер создает праздничные платья, которые полюбились модницами Ближнего Востока.

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