В сети появились новые кадры со съемок "Секса в большом городе"

Катерина Малай
Катерина Малай
Кино
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В сети появились новые кадры со съемок 'Секса в большом городе'

В сети показали новые кадры со съемок продолжения легендарного сериала "Секс в большом городе". Сиквел называется "И просто так..." и будет включать в себя 10 эпизодов по 30 минут.

На съемочной площадке появились почти все постоянные герои франшизы. OBOZREVATEL собрал фото со съемок полюбившегося миллионам легендарного проекта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О начале работы над "И просто так..." стало известно в начале 2021 года. Сначала ожидалось, что одна из главных героинь Саманта Джонс поругается с подругами и навсегда покинет сериал, однако впоследствии появилась информация, что зрители все же увидят "золотой состав" актеров.

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Главные героини на съемках продолжения "Секса в большом городе"

Действо по-прежнему будет происходить в Нью-Йорке. Организаторы решили максимально приблизить события к реальности, поэтому в новом сезоне главные герои будут жить в условиях пандемии.

Ожидается, что зрителям покажут новую любовную линию между Сарой Джессикой Паркер в роли Кэрри Брэдшоу и актером Джоном Тенни, чей персонаж остается загадкой.

Сара Джессика Паркер и Джон Тенни
Кэрри Брэдшоу с новым любовником

Известно, что съемки начались летом и уже подходят к концу. Первые серии сиквела зрителям планируют показать уже в декабре этого года.

Главные героини "И просто так.." на съемках
В Нью-Йорке заканчивают съемки продолжения сериала "Секс в большом городе"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скончался актер сериалов "Секс в большом городе" и "Друзья" Уилли Гарсон. Сердце любимца миллионов перестало биться на 57-м году жизни.

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