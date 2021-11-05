В сети появились новые кадры со съемок 'Секса в большом городе'

В сети показали новые кадры со съемок продолжения легендарного сериала "Секс в большом городе". Сиквел называется "И просто так..." и будет включать в себя 10 эпизодов по 30 минут.

На съемочной площадке появились почти все постоянные герои франшизы. OBOZREVATEL собрал фото со съемок полюбившегося миллионам легендарного проекта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О начале работы над "И просто так..." стало известно в начале 2021 года. Сначала ожидалось, что одна из главных героинь Саманта Джонс поругается с подругами и навсегда покинет сериал, однако впоследствии появилась информация, что зрители все же увидят "золотой состав" актеров.

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Действо по-прежнему будет происходить в Нью-Йорке. Организаторы решили максимально приблизить события к реальности, поэтому в новом сезоне главные герои будут жить в условиях пандемии.

Ожидается, что зрителям покажут новую любовную линию между Сарой Джессикой Паркер в роли Кэрри Брэдшоу и актером Джоном Тенни, чей персонаж остается загадкой.

Известно, что съемки начались летом и уже подходят к концу. Первые серии сиквела зрителям планируют показать уже в декабре этого года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скончался актер сериалов "Секс в большом городе" и "Друзья" Уилли Гарсон. Сердце любимца миллионов перестало биться на 57-м году жизни.