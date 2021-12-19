'И просто так': как изменились героини сериала 'Секс в большом городе'. Фото тогда и сейчас

Фанаты культового сериала "Секс в большом городе" невероятно ждали продолжения интригующих историй разных по характеру женщин. Режиссеры сделали такой подарок – сняли продолжение сиквела под названием "И просто так". За первые недели со дня премьеры сериал хоть и занял первое место по просмотрам в рейтинге НВО, но получил кучу негативных комментариев: ожидания не оправдались. Одна из главных претензий касалась того, что сценаристы недостаточно поработали над развитием характеров персонажей.

Мы сравнили, как спустя 20 лет эволюционировали образы главных героев. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

Кэрри

Эту героиню сыграла Сара Джессика Паркер. По сюжету "Секс в большом городе" Кэрри была для зрительниц королевой эпатажа. Каждый ее наряд, тщательно подобранный костюмерами, шикарно выглядел в кадре и вдохновлял женщин со всего мира перенимать стиль одежды.

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Если сравнить эту героиню с образом в "И просто так...", перед зрителями та же Кэрри, которая не изменила вкус в одежде. И это не комплимент, а скорее наоборот. В молодости яркие эксперименты говорят о поиске собственного стиля. А вот в немного за 50 гигантские цветы и перья в нарядах делают из нее не икону стиля, а чудачку.

В карьере у Кэрри изменился только формат. Она в новом сериале, как и 20 лет назад, пишет статьи о проблемах в личной жизни и психологии отношений, но теперь не текстами, а в виде подкастов. Тематика записей не изменилась.

Шарлотта

20 лет назад Шарлотта, которую сыграла Кристин Дэвис, была самой милой среди других девушек. Образ прекрасно дополняла ее эмоциональность и искренняя заинтересованность во всем, что происходит в жизни.

В 50+ эта героиня показана как истеричка, не умеющая контролировать собственные эмоции. По сюжету, Шарлотта смогла реализовать то, что задумала, – счастливо жить в браке. Остается загадкой, как она, имея гармонию в отношениях, так и не смогла укротить эмоции.

Стиль Шарлотты почти не изменился: она одевается консервативно, как и 20 лет назад: в юбки и рубашки спокойных оттенков.

Миранда

Строгая и циничная Миранда, которую сыграла Синтия Никсон, в сериале "Секс в большом городе" была в отношениях с женщинами. По сюжету, главная героиня спустя 20 лет заняла должность адвоката, борющегося за права женщин. Ее стиль одежды стал более сдержанным по сравнению с тем, что был показан в первых сезонах.

Интересно, что Синтия, как и ее экранный персонаж, в жизни тоже поддерживает политические движения за права женщин.

Мистер Биг

Этот экранный персонаж в 2000-м был мужчиной мечты для миллионов зрительниц. Его стиль одежды спустя 20 лет остался классическим: галантные костюмы, рубашки с галстуками и туфли. Но вот во внешности произошли некие изменения – поседевшие волосы и более худое лицо.

По замыслу режиссеров, Мистер Биг умирает в первой серии "И просто так", к тому же таким удивительным образом, что это возмутило фанатов сериала. В соцсетях массово появлялись посты о том, что "смерть" этого экранного героя – неудачное решение.

Крис Нот, которому досталась роль Мистера Бига (возлюбленного Кэрри Брэдшоу), прокомментировал в интервью греческому Vogue, почему так поступили сценаристы: "Думаю, смерть Мистера Бига необходима для развития сериала. Его история с Кэрри стала вирусной. Она охватила тот факт, что он оставил ее на лестнице церкви. В конце концов семейное счастье и комфорт могут довести до драмы".

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