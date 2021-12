Продолжение сериала 'Секс в большом городе' побил рекорд по просмотрам на HBO Max: о чем новая история

Продолжение культового сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That ("И просто так") побил рекорд стриминга HBO Max. За два дня первая серия стала самой просматриваемой премьерой нового эксклюзивного проекта в истории сервиса.

Как сообщает издание Deadline, комедийно-драматический телесериал вошел в сводную десятку лучших премьер среди всех фильмов, вышедших на НВО Мах. Сейчас он возглавляет список "первых просмотров" – контента, который новые зрители первым включили после оформления подписки на платформе.

События нового сезона затрагивают жизнь любимых персонажей, которым уже за 50: через 20 лет после финала сериала и 10 лет после событий второго полнометражного фильма. Неудивительно, что героини изменились внешне. Так, Кэрри не скрывает седины, Шарлотта явно стала клиенткой пластического хирурга и завела бульдога, а Миранда превратилась из рыжеволосой в блондинку.

К сожалению, Саманта в исполнении актрисы Ким Кэтролл в сериале не появится. Причиной стали конфликты с Сарой Джессикой Паркер.

Появился в первой серии и Крис Нот в роли Мистера Бига. Однако больше его телезрители не увидят. Осторожно, спойлер! Возлюбленный Кэрри Брэдшоу скончается от сердечного приступа во время занятий спортом на велодорожке.

HBO Max также сообщил, что благодаря "И просто так", который вышел 9 декабря, увеличилось количество просмотров сериала "Секс в большом городе" за 1998-2004 года. По сравнению с предыдущей неделей его посмотрело на 59% пользователей больше. Теперь он занимает 11 место по популярности.

