Продолжение сериала "Секс в большом городе" побил рекорд по просмотрам на HBO Max: о чем новая история

Анна Кравчук
Кино
2 минуты
1,6 т.
Продолжение сериала 'Секс в большом городе' побил рекорд по просмотрам на HBO Max: о чем новая история

Продолжение культового сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That ("И просто так") побил рекорд стриминга HBO Max. За два дня первая серия стала самой просматриваемой премьерой нового эксклюзивного проекта в истории сервиса.

Как сообщает издание Deadline, комедийно-драматический телесериал вошел в сводную десятку лучших премьер среди всех фильмов, вышедших на НВО Мах. Сейчас он возглавляет список "первых просмотров" – контента, который новые зрители первым включили после оформления подписки на платформе.

События нового сезона затрагивают жизнь любимых персонажей, которым уже за 50: через 20 лет после финала сериала и 10 лет после событий второго полнометражного фильма. Неудивительно, что героини изменились внешне. Так, Кэрри не скрывает седины, Шарлотта явно стала клиенткой пластического хирурга и завела бульдога, а Миранда превратилась из рыжеволосой в блондинку.

Видео дня
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу
Миранда Хоббс в исполнении Синтии Никсон стала блондинкой

К сожалению, Саманта в исполнении актрисы Ким Кэтролл в сериале не появится. Причиной стали конфликты с Сарой Джессикой Паркер.

"И просто так" показали 9 декабря 2021 года

Появился в первой серии и Крис Нот в роли Мистера Бига. Однако больше его телезрители не увидят. Осторожно, спойлер! Возлюбленный Кэрри Брэдшоу скончается от сердечного приступа во время занятий спортом на велодорожке.

Мистер Биг в продолжении "Секса в большом городе"

HBO Max также сообщил, что благодаря "И просто так", который вышел 9 декабря, увеличилось количество просмотров сериала "Секс в большом городе" за 1998-2004 года. По сравнению с предыдущей неделей его посмотрело на 59% пользователей больше. Теперь он занимает 11 место по популярности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 60-летний актер Джон Корбетт, который сыграл роль Эйдана Шоу в популярном американском сериале "Секс в большом городе", женился на своей возлюбленной спустя 20 лет отношений.

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