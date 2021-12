Дженнифер Лопес выступила на NBC в платье от украинского дизайнера. Фото и видео

Всемирно известная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес выступила в финале американского шоу "Голос" (The Voice) на NBC в платье от украинского звездного дизайнера Леси Верлингьери. Знаменитость покорила поклонников своим безупречным видом.

Видео с выступления звезда опубликовала на собственном YouTube-канале. Вместе с гитаристом Лукасом Нельсоном она исполнила свой новый сингл On My Way. Эмоциональная песня о пути к любви стала саундтреком к романтической комедии 2022 года "Первый встречный", где Джей Ло сыграла с Оуэном Уилсоном влюбленную пару.

Для выхода на сцену Лопес выбрала летящее платье белого цвета с длинной накидкой. Изюминкой образа стал большой разрез, который демонстрировал подтянутую фигуру 52-летней знаменитости. Длину ног подчеркнули короткие ботинки с очень высокой платформой. Дополнили лук певицы дорогие украшения от Tiffany & Co.

Наряд для вокалистки создала дизайнер Леся Верлингьери, которая родилась и проживала в Украине. В конце нулевых она переехала в Берлин, чтобы строить карьеру в сфере моды. Уже спустя несколько лет ее звездными клиентами стали Бритни Спирс и Леди Гага. В 2013 году модельер прославилась благодаря коллекции одежды для мусорных баков, которая по стоимости не уступала обычным вещам. Сейчас украинка известна по всему миру как основательница бренда Lever Couture.

Отметим, это не первый выход знаменитой латиноамериканки в одежде украинского дизайнера. На церемонии награждения American Music Awards 2021 она появилась в приталенном жакете от бренда Valery Kovalska.

В соцсетях фанаты Лопес оценили роскошный образ, назвав его "взрослым и юным" одновременно.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – 52-летняя певица, актриса и танцовщица родом из Нью-Йорка. Первую популярность получила в составе группы Fly Girl в качестве танцовщицы. В 1997 году сыграла первую роль в фильме о певице Селене, которая принесла ей "Золотой глобус".

Звезда строила отношения с актером Охани Ноа, рэпером Шоном Комбсом, хореографом Крисом Джаддом, актером Беном Аффлеком, певцом Марком Энтони, танцором Каспером Смартом, рэпером Дрейком, баскетболистом Алексом Родригесом. В 2021 году певица вновь закрутила роман с Беном Аффлеком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дженнифер Лопес порадовала публику своим смелым нарядом, выступив в рамках 36-й ежегодной церемонии Rock & Roll Hall of Fame. Звезда предстала на красной дорожке в костюме "total black", под пиджаком которого был откровенный топ-бра, благодаря чему можно было рассмотреть стальной пресс и пышную грудь певицы.