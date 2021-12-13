Звезда 'Секса в большом городе' Кристин Дэвис ответила на критику из-за внешности в новых сериях. Фото до и после

Главная героиня сиквела "Секса в большом городе", получившего название "И просто так", Кристи Дэвис резко ответила на критику зрителей о своем возрасте. Она также рассказала, что ее раздражают негативные комментарии в социальных сетях.

Об этом знаменитость заявила в интервью изданию Independent, сорвавшись на нецензурную брань. По словам актрисы, сыгравшей Шарлотту, ее шокировала реакция аудитории на новый сезон (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После выхода первой серии сиквела, где главные герои собрались вместе много лет спустя, на сериал набросились беспощадные критики, которые начали отмечать все признаки старения актеров.

Видео дня

"Каждый хочет написать о наших седых волосах, нашем лице, морщинах", – сказала Дэвис.

По ее словам, во время съемок папарацци тратили по 12 часов, чтобы снять участников с самого плохого ракурса, а затем написать, что они состарились. Поэтому Кристи часто злилась, но поняла, что это не выход.

"Я чувствую злобу, и я не хочу чувствовать злобу все время, поэтому я уже не смотрю на это. Я просто знаю, что хейт есть".

В какой-то момент комментарии о седине и ботоксе насколько взбесили звезду, что она сорвалась на нецензурную лексику.

"Я хочу сказать: пошли вы. Пошли вы все, люди. Придите и сделайте это лучше! Что вы сделали для этого?", – спросила Дэвис у своих хейтеров.

Также она отметила, что основная волна недовольства затронула именно женщин в сериале, ведь к мужчинам относятся менее придирчиво.

"Седые волосы, седые волосы, седые волосы. У нее седые волосы? Я сижу с Энди Коэном, который полностью седой, и он великолепен. Почему для него это нормально? Люди, я не знаю, что вам сказать!", – заключила звезда .

Как сообщал OBOZREVATEL, продолжение культового сериала "Секс в большом городе" побил рекорд стриминга HBO Max. За два дня первая серия стала самой популярной премьерой нового эксклюзивного проекта в истории сервиса.