Самые лучшие мультсериалы 1990-х с небанальным сюжетом. Большая подборка

В 90-х на украинском телевидении появилось много иностранных мультфильмов с небанальным сюжетом. После "советской классики" утка-супергерой в плаще и черепашки-ниндзя с мечами стали началом новой эпохи.

OBOZREVATEL решил поностальгировать и вспомнить лучшие мультсериалы, которые показывали по телевидению в 1990-х. Вы наверняка слышали о них!

Мало кто знает, но мультсериал "Черный плащ" – это пародия на Бэтмена и его мир. Главный герой – самовлюбленная утка, обожающая пафосные фразы, типа "Ужас, летящий на крыльях ночи". Он часто попадает в нелепые ситуации и выкручивается в самый последний момент.

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Интересно отметить, что благодаря этому детскому шоу многие узнали о супергеройском жанре и его штампах раньше, чем познакомились с оригинальным Бэтменом и фильмами Марвел и DC.

"Утки, у-у-у" – под эту заставку все бежали к телевизору, а дворы пустели, поскольку начиналась серия о жадном, но таком забавном дядюшке Скрудже Макдаке. Это первый диснеевский мультфильм, который увидели тогда еще советские дети по ТВ.

В центре сюжета были приключения дядюшки Скруджа, купающемся в золотых монетах, его племянников, а также пилота-раздолбая Зигзага.

Героями этого диснеевского мультсериала были уже не утки, а отважные бурундуки Чип и Дейл, муха по имени Вжик и мыши Гайка и Рокфор. Грызунам приходилось противостоять врагам: безумным ученым и коту-мафиози Толстопузу.

Именно благодаря уму Гайки Спасатели смогли вооружиться гаджетами суперагентов, летать на дирижабле и противостоять злодеям.

У живущих в канализации мутантов есть десятки воплощений, но дети 1990-х запомнили только мультсериал 1987 года.

Это был настоящий детский боевик про четырех черепах Леонардо, Рафаэля, Микеланджело и Донателло, которые обожают пиццу и мастерски владеют восточными единоборствами.

Многие до сих пор помнят песню "Мы не жалкие букашки", которая звучала на заставке.

Магию этого сериала после его закрытия не раз пытались воссоздать, как и Чип и Дейла, но, как нам кажется, ни у кого в полной мере не получилось.

"Чудеса на виражах" – это многосерийная сказка о медведе-пилоте Балу и его верном штурмане медвежонке Ките. Героям приходилось бороться с воздушными пиратами и доставлять грузы в разные уголки планеты.

На фоне других диснеевских "плюшевых" героев романтика "Чудес" сразу же бросалась в глаза: винтовые самолеты и гидропланы, гигантские летающие авианосцы и так далее.

Именно в этом мультфильме 1992 года впервые зрители познакомились с безнадежно влюбленной в Джокера Харли Квин. Этот мультсериал не побоялся ввести в сюжет новых героев, и некоторые из них оказались столь удачными, что их взяли в комиксы и сделали частью официального канона.

Успех мультсериала "Бэтмен" также проторил дорогу позднейшим приключенческим анимационным фильмам, рассчитанным скорее на подростков и взрослых, чем на малышей.

В 1990-х Стивен Спилберг активно продюсировал мультфильмы. "Анимашки" были лучшим мультсериалом, созданным под его крылом. Главными героями стали модифицированные мыши Пинки и Брейн, которые пытались захватить мир.

Сейчас мало кто вспомнит, но "Анимашки" содержали много взрослых шуток и политических пародий, и даже песню с перечислением всех президентов США.

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