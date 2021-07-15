Ведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин озвучил одного из главных героев мультфильма "Монстры на каникулах. Трансформания", волка Вейна. Премьера выйдет уже этой осенью, 21 октября.

На своей официальной странице в Facebook, ведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин, опубликовал фотографию со студии звукозаписи, которой заинтриговал фолловеров (чтобы посмотреть трейлер, проскролльте до конца новости).

В официальном трейлере показано, как волк Вейн сбрасывает с себя мех и превращается в мужчину с бородой – просто копия нашего Сеничкина. По сюжету, в отеле Трансильвания все идет наперекосяк, и привычные нам персонажи: Вейн, Дарк и т.д., при странных обстоятельствах превращаются в людей... Теперь героям придется объединить свои силы, чтобы вернуть все назад, пока не поздно.

Видео дня

Чтобы полностью войти в роль, ведущий даже подобрал образ, идентичный тому, в котором его персонаж появится на экранах. Это голубая рубашка с коротким рукавом, стильный полосатый галстук и темные брюки.

Подписчики Сеничкина сразу заметили поразительную схожесть с Вейном: "Персонаж, как с Вас писаный", "Ой, рубашки и галстуки одинаковые. Вот это вошел в образ", "Трансформация не то слово! Сходство с персонажем на все 100%".

Единственное, что удалось узнать со слов Сеничкина, что на этот раз его персонажа будет еще больше. Также ведущий поделился впечатлением после дубляжной работы: "Ой, что это будет... 4 часа дубляжа, вышел мокрый... Но таааак насмеялся. Эта история будет ля-бомба".

Напомним, что это продолжение его большой роли Вейна в мультсериале. Ранее ведущий озвучил персонажа в третьей части "Монстры на каникулах", он был отцом детей-волчат. Интересно, как они выросли.