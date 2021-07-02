В кинотеатре 'Оскар' состоялась премьера анимационной комедии 'Бэби Босс 2: Семейный бизнес'

На днях в кинотеатре "Оскар", что находится в ТРЦ Gulliver состоялась премьера анимационной комедии "Бэби Босс 2: Семейный бизнес". Первыми экранизацию посмотрели звезды дубляжа Ксения Мишина, Назар Заднепровский Андрей Фединчик. На яркую локацию украинской премьеры также посетили украинские селебритиз с семьями, среди которых Анатолий Анатолич, Ярослав Князев, Юлик, а также ведущие и топовые блоггеры.

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Он носит галстук с пеленок и знает бизнес-планах больше, чем на играх. На этот раз перед Бэби Боссом возникают вызовы и цели не детского масштаба!

На экранах сети кинотеатров "Оскар" анимационная комедия "Бэби Босс 2: Семейный бизнес" стартует с 1 июля