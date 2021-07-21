Не мультипликация, а деградация: зрители раскритиковали новую версию "Чипа и Дейла". Видео

Киностудия Disney выпустила официальный трейлер перезапуска мультфильма "Чип и Дейл". В новой серии бурундуки будут охотиться за желудями и противостоять хулиганам. Однако зрители были разочарованы увиденным, назвав современную мультипликацию "полной деградацией".

Трейлер мультфильма был опубликован на Youtube-канале Disney Plus. Изменения коснулись не только графики мультфильма, но и нарядов главных персонажей. В новой версии Чип и Дейл уже не появятся в гавайских рубашках, шляпах и очках (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Мышку Гаечку, крысу Рокфора и муху Вжика в ролике не показали. Вместо них представили других, не менее известных персонажей – Дональда Дака и пса Плуто.

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"Не мультипликация, а деградация какая-то!", "Верните классический вариант, пожалуйста", "Раньше было лучше", "Старые серии лучше. Это полный бред", "Disney все испортил", "Это ужасно", "Нет, только не это", "Это выглядит ужасно. О чем только думали создатели мультсериала?", "Еще немного, и скоро по экрану будут бегать палочки и кружочки", "Надеюсь, новый мультфильм никому не зайдет", "Ну если ослепнуть, то новый дизайн Чипа и Дейла не так уж и плох", – высказали свое недовольство пользователи в комментариях.

Напомним, Чип и Дейл являются анимационными персонажами студии Уолта Диснея. Бурундуков впервые показали на экране в 1943 году в мультфильме "Рядовой Плуто". Но наибольшую популярность они приобрели благодаря мультсериалу 90-х "Чип и Дейл спешат на помощь" о команде грызунов-спасателей. Всего с этими персонажами было снято 23 картины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Disney удивила выбором актрисы на роль Белоснежки. Компания пригласила на роль Белоснежки в новом фильме 20-летнюю актрису Рэйчел Зеглер. Съемки киноленты запланированы на 2022 год.