Лучше, чем на русском: 12 фильмов и сериалов с шикарной украинской озвучкой

В сети часто идут споры, в какой озвучке лучше смотреть сериал: на украинском, на русском или вообще в оригинале на английском с субтитрами. Чаще всего выигрывает оригинал, поскольку правильно подобранные голоса актеров задают тон всему действу на экране.

Также часто украинские зрители (и не только) выбирают украинский перевод, поскольку он настолько качественный и точный, что идеально вписывается даже в зарубежный фильм или сериал.

OBOZREVATEL решил собрать лучшие фильмы и сериалы с украинской озвучкой, которая влюбляет в себя зрителей с первых слов.

1. Стив Джобс, 2015

Над этим фильмом актеры украинского дубляжа постарались на славу. Для профессионального перевода и правильного произношения терминов были задействованы продвинутые айтишники и стартаперы, вышедшие на мировой рынок. Главную роль на себя сначала взял миллионер Андрей Пальчевский, потом голос Джобса "постарел" и его заменили другим актером.

Видео дня

2. Фильмы о Гарри Поттере, 2001-2011

Украинский качественный дубляж "Гарри Поттера" создали в рамках проекта "Hollywood українською" от SWEET.TV, где голосами героев заговорили известные украинские знаменитости: Лесь Заднепровский (Дамблдор), Виктор Андриенко (дядюшка Вернон) и дети звезд: Тимур Кухар, Андрей Потапенко, Варвара Кошевая и другие.

3. Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2, 2021

Этот фильм наверняка вызовет удивление, когда вы увидите его в этой подборке. Но подождите: кто из нас не ходил в кинотеатр на новую часть этой франшизы?

Продолжения вампирской саги с нетерпением ждали миллионы зрителей во всем мире, и в Украине в том числе. На украинском смотреть этот фильм было еще интересней благодаря шуткам наших актеров дубляжа.

Так, во время одного из самых напряженных моментов последней части саги, перед той самой битвой, Аро обратился к Калленам со слов "Любі друзі" – коронного приветствия бывшего президента Виктора Ющенко.

А специальный перевод Сергея Притулы и вовсе является отдельным произведением искусства:

– Сьогодні Бела просила диски Павла Зіброва, – говорить лікар Карлайл.

– Так включіть їй Зiброва, – відповідає Джейкоб.

–Її i так тошнить, придурок – відмовляє Еліс.

4. Соседи. На тропе войны, 2014

Это американский комедийный фильм режиссера Николаса Столлера. Кинолента не отличается лихо закрученным сюжетом, но она собрала большую кассу в мировом прокате.

Так, к дубляжу фильма также приложил руку известный телеведущий Владимир Остапчук (голос Зака Эфрона: "Сусіди, треба їх гасити", "Я клоун, а публіка любить клоунів" і т.д.).

5. Красотка, 1990

Это фильм-легенда, благодаря которому имена Джулии Робертс и Ричарда Гира стали известны во всем мире. Сначала украинским телезрителям приходилось смотреть эту киноленту об отношениях проститутки Вивьен Уорд с бизнесменом-красавчиком на русском языке.

Однако недавно для него сделали профессиональный украинский дубляж от "Hollywood українською", и "Красотка" заиграла новыми красками.

6. Звездные войны: Пробуждение силы, 2015

Украинский дубляж B&H Film Distribution Company этого фильма вызвал настоящую дискуссию по поводу языка, поскольку многие смотрели "Звездные войны" на русском.

Для самих же зрителей стало неожиданностью, что украинский перевод фильма оказался не хуже, а даже лучше, чем русский.

Кроме того, одну из главных героинь для дубляжа озвучила актриса Антонина Хижняк, она же Мотря из популярного украинского сериала "Поймать Кайдаша".

7. Друзья, 1994-2004

Много из нас смотрели ситком "Друзья" по телевизору. Мы настолько привыкли к их украинским голосам, что с закрытыми глазами можем узнать приколы Джоуи, шутки Чендлера, флирт Рэйчел, голос Фиби и нарекания Моники на то, что Джоуи опять съел все, что она приготовила.

А вот если смотреть сериал с русским переводом, например, телеканала СТС, то начнет резать слух из-за их "неправильных" голосов, а шутки покажутся несмешными.

Любопытно, что некоторые россияне в комментариях к сериям или отрывкам "Друзей" на YouTube отмечают, что украинский перевод сериала действительно смешнее и ближе к оригиналу.

8. Великолепный век, 2011-2014

"Великолепный век" – турецкий остросюжетный телесериал, который озвучивали практически во всех странах мира. Но на украинском он звучит даже лучше оригинала. Голоса Роксоланы (Юлии Перенчук) и Сулеймана (Михаила Жонина) зрители могут узнать из тысячи.

Отметим, что "Великолепный век" в Украине стал особенно популярен из-за истории украинки Анастасии Лисовской, ставшей турецкой наложницей Хюррем Султан.

9. Все женщины – ведьмы (Зачарованные), 1998-2006

Сериал начали транслировать на канале "1+1" в 2001 году по будням в 18:35. Многие спешили приехать с работы и учебы, чтобы успеть посмотреть новую серию.

Целое поколение взрослело вместе с героинями Прю, Фиби, Пайпер, а затем Пейдж. Поэтому голоса Людмилы Ардельян, Наталии Полищук и других актеров озвучки "Студии 1+1" стали узнаваемыми в стране. К озвучке героев сериала в первом сезоне приложил руку и актер Остап Ступка.

10. Альф, 1986-1990

Кто в девяностых не смеялся над капризным волосатым инопланетянином Альфом, прилетевшим из никому неизвестной планеты Мельмак?

На украинском его виртуозные шутки вызывали у каждого широкую улыбку.

11. Секс и город (Секс в большом городе), 1998-2004

Героини этого культового сериала говорили голосами актеров озвучки "Студии 1+1". Особенностью украинского перевода была тонкая ироничность в шутках Саманты, Шарлотты и других героинь.

12. Черное зеркало, 2011-…

Если вышеуказанные сериалы озвучивали телеканалы, на которых их транслировали, то легендарный сериал "Черное зеркало" переводили разные студии. Так, дубляжем первых двух сезонов занимался телеканал "Украина".

А вот рождественский спецепизод, вышедший в 2014 году, и третий сезон на украинском языке озвучила любительская студия MelodicVoiceStudio для сайта "Гуртом". Также озвучкой сериала занималась студия "НеЗупиняйПродакшн".

OBOZREVATEL ранее писал о том, что: