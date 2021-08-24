Лучше, чем в оригинале: 5 зарубежных мультфильмов с шикарной украинской озвучкой

19 августа в Украине стартовали показы мультфильма "Гулливер возвращается", который озвучили Надя Дорофеева, Владимир Дантес и команда сценаристов Студии "Квартал 95".

В последнее время зарубежные мультфильмы все чаще профессионально озвучивают украинские селебрити и дубляжеры. А ведь относительно недавно, в 2006 году, мультфильм впервые дублировали на украинский язык. OBOZREVATEL собрал самые интересные мультфильмы с профессиональной украинской озвучкой.

1. Замбезия, 2012

Мультфильм "Замбезия" стал дебютом в дублировании для детского доктора Евгения Комаровского. Он настолько вжился в роль, что голос предводителя птиц Аякса получил свой характер и уникальные нотки, которых даже нет в оригинале – в голосе Джеффа Голдблюма.

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"Замбезию" в Украине также озвучили и другие известные личности: журналистка Соломия Витвицкая, телеведущий Анатолий Анатолич и певица Lilu.

2. Тачки, 2006

Мультфильм "Тачки" стал первой голливудской картиной, дублированной на украинский язык. В кинотеатрах его показывали 50/50 с русскоязычной версией. Оказалось, что украинская версия на 30% была успешнее в прокате, чем на русском языке.

Украинский дубляж "Тачек" даже посмотрели в Голливуде и признали лучшей версией в Европе и едва не лучшей в мире.

Оригинальность дубляжа – в шутках, красивом звучании и любви к автомобилям. К примеру, Юрий Коваленко, он же актер-имитатор Doctor Zvuk, озвучил наиболее комичного героя Сырника.

Именно благодаря Коваленко в мультфильме появилось имя "Валера", которым он назвал комбайн. После этого имя Валера в Украине стало нарицательным и даже на стадионах не раз скандировали: "Судья – Валера!".

Ольга Сумская озвучила машинку Салли Порш, а главного героя – Молнию Маккуин – Остап Ступка.

3. Зверопой, 2016

Свои голоса героям голливудского мультика о песенной битве талантов подарили: Юрий Горбунов, MONATIK, Анна Добрыднева, Женя Галич.

Юрию Горбунову досталась самая главная роль – воротилы шоу-бизнеса коалы Бастера, а Дмитрий Монатик озвучил барана Эдди.

Кроме того, в мультфильме есть и украинские песни. Микс дубляжной версии сделали на студии "Le Doyen".

4. Монстры на каникулах, 2012

"Монстры на каникулах", в оригинале Hotel Transylvania, озвучили известные голливудские звезды: Адам Сендлер, Селена Гомес и многие другие.

Голосами украинского дубляжа анимации стали Иван Дорн (Джонатан), Дракула (Юрий Ребрик), Леся Никитюк (Ванда), Антин Мухарский (Вейн) и другие. В новой четвертой части роль волка Вейна озвучил телеведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин.

5. Маленький принц, 2015

Анимационную экранизацию книги Антуана де Сент-Экзюпери на украинском озвучили лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка и известный шоумен Сергей Притула. И тот, и тот обожают творчество писателя, поэтому в этот мультфильм вложили свою душу и голос.

В комментариях трейлера многие отметили, что украинская локализация и озвучка лучше русской версии.

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