Дорофеева и Дантес озвучили героев мультфильма 'Гулливер возвращается': появилось первое видео

Украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и телеведущий и певец Владимир Дантес озвучили главных героев первого полнометражного мультфильма "Гулливер возвращается", производством которого

занимаются 95 Animation Studio и Gulliver Films. Он выйдет на экраны 19 августа 2021 года.

Над проектом работали лучшие аниматоры Украины, зарубежные специалисты, а также команда сценаристов Студии "Квартал 95". Новый зажигательный тизер, который озвучила певица, уже появился в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Дорофеева перевоплотилась в красавицу Марси и подругу Гулливера и даже спела в анимации несколько песен.

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"Хотя я не первый раз "отдала" свой голос героине мультфильма, было волнительно и интересно. Это такой многогранный процесс: тебе нужно включить актерское мастерство, понять своего персонажа и его характер, вжиться во все его эмоции и передать их голосом. Мне очень понравилось быть Марси. А еще я приятно удивилась, когда услышала, как дублировал своего героя Гулливера Вова, и как наши голоса сочетаются", – рассказала певица.

Дантес подарил свой голос главному герою Гулливеру.

"На озвучке мы с Надей не сталкивались и почти не слышали друг друга. Но было очень круто слушать, когда я приходил дописывать материалы, а Надя уже что-то записала. Я как-будто разговаривал с ней, но визуально видел совсем другого персонажа, с другими эмоциями. Это очень необычно", – вспомнил певец.

Какая анимационная пара сложилась у Вовы и Нади зрители смогут увидеть уже 19 августа во всех кинотеатрах Украины.