Криптовалюта и День Земли: как сделать майнинг биткоина eco-friendly

22 апреля весь мир отмечает День Земли. В этот день принято поднимать темы защиты окружающей среды и борьбы с факторами, которые ее загрязняют. К ним часто относят и майнинг криптовалют.

Международный статус День Земли получил в 1990 году, и с тех пор он ежегодно проходит под различными лозунгами. Тема 2022 года – "Инвестируем в нашу планету". Это призыв к более активной борьбе с глобальными изменениями климата.

Майнинг криптовалют называют одним из существенных факторов, влияющих на окружающую среду. Главным образом, потому что этот процесс считается высокоэнергозатратным.

В связи с этим OBOZREVATEL оценил реальное влияние майнинга на природу, различные проекты, снижающие такой эффект, и перспективы развития "зеленого" майнинга в Украине.

Видео дня

Криптомайнинг и экология

Согласно данным компании по управлению цифровыми активами CoinShares, в 2021 году биткоин-майнеры потребили 89 тераватт-часов (ТВт/ч) электроэнергии. Это примерно 0,05% от совокупного потребления в мире (162 194 ТВт/ч).

Основной экологической проблемой справедливо считается парниковый эффект, который провоцирует глобальные климатические изменения. Причина парникового эффекта – в повышении концентрации углекислого газа в атмосфере.

Поэтому воздействие отраслей на окружающую среду обычно измеряют в углеродном следе – это количество углекислого газа, которое она вырабатывает за 12 месяцев. Например, углеродный след биткоин-майнинга в прошлом году составил 41 млн тонн CO₂.

Кому-то этот показатель может показаться высоким, но в результате всех авиаперелетов в мире было выработано 1982 млн тонн углекислого газа, работы кондиционеров – 984, а барабанных сушилок – 53. Даже при добыче золота, которое некоторые инвесторы считают альтернативой криптовалютам, в 2021 году было выработано 123 млн тонн CO₂.

"Зеленый" майнинг

"В этом контексте можно сделать вывод, что вредит природе не сам майнинг, а выбросы углекислого газа тепловыми электростанциями. Однако в мире или уже были успешно реализованы, или объявлены проекты по уменьшению этого показателя", – комментирует эксперт крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT

В качестве альтернативы тепловым электростанциям, которые и являются основным загрязнителем окружающей среды, можно использовать возобновляемые источники энергии. Этот принцип применяется, в том числе, на термальных, солнечных и гидроэлектростанциях.

Коста-Рика

Именно благодаря майнерам спустя девять месяцев простоя снова возобновила свою работу расположенная возле столицы, города Сан-Хосе гидроэлектростанция Poas I. Эта частная ГЭС является одной из старейших в стране – она была открыта более 30 лет назад.

Но из-за COVID-пандемии в 2021 году предприятие отключили – правительство стало покупать у бизнеса меньше электричества. После этого владелец станции создал на ее базе дата-центр на 650 майнинговых установок.

Техас, США

Американский штат Техас известен своим множеством нефтяных скважин. Но бурильные компании регулярно сталкиваются с такой проблемой как попутный газ.

Разработчики нефтяных месторождений зачастую пробивают пласты природного газа, который приходится либо сжигать на месте, либо в тот же день продавать. Выходом стали мобильные биткоин-фермы, которые работают, питаясь от электричества, производимого генераторами, подключенные к выбрасываемому попутному газу.

Одно из исследований показало, что это снижает количество выбросов углекислого газа в атмосферу почти на две трети. Поэтому в компании Giga Energy Solutions, которая производит такие криптофермы, считают, что одним решением решили две проблемы – не только снизили количество выбросов, ни и монетизировали газ.

Техас, США

Еще один реализуемый в Техасе проект не обойдется без крупнейшего производителя электрокаров в мире. Автокомпания Tesla примет участие в создании "зеленой" криптофермы, совместно с платежной фирмой The Block и криптокомпанией Blockstream.

Партнеры создадут дата-центр, работающий на солнечных панелях. Они станут источником электроэнергии как для самой биткоин-фермы, так и для мобильного накопителя Megapack, от которого объект будет питаться ночью.

Megapack – это созданный компанией Илона Маска литий-ионный аккумулятор мощностью 12 МВтч размером с транспортный контейнер. И он, и солнечные панели будут предоставлены Tesla.

Пенсильвания, США

А компания Stronghold Digital Mining решила использовать в качестве топлива для генераторов отходы энергетической промышленности. Это угольная зола, которую они набирают на местном руднике и перед сжиганием перерабатывают.

Таким образом, они очищают Пенсильванию, в которой скопилось 220 млн тонн угольной золы. Будучи причиной кислых шахтных стоков, такие отходы загрязняют не только воздух – тяжелые металлы из угольной золы проникают в грунтовые воды.

Именно данную отрасль, по мнению СЕО WhiteBIT Владимира Носова, можно расценивать перспективной с точки зрения экологичного майнинга на территории Украины. По его словам, потенциал государства стать одним из мировых центров майнинга имеет масштабы, а переработка отходов энергетической промышленности могла бы одновременно покрыть как вопрос загрязнения окружающей среды, так и вопрос дополнительных поступлений в бюджет государства.

Сальвадор

Один из самых впечатляющих проектов по экологически чистой добыче криптовалюты реализовали в Сальвадоре. С этой целью местные власти решили использовать геотермальную энергию.

Для этого в первой стране, легализовавшей биткоин в качестве платежного средства, построили электростанцию на базе вулкана. Впрочем, в Международной геотермальной ассоциации утверждают, что для начала производства электроэнергии на вулканических ГэоЭС необходимо ждать не менее двух-трех лет.

Украина

Некоторые украинцы уже тоже оценили пользу майнинга. Например, житель Днепра Александр Губанов разработал отопительную систему на основе ASIC-майнеров.

Мужчина поместил две таких машины в охладительную ванну с маслом, направив излишки тепла в систему отопления. По его словам, этого хватило для поддержания в доме площадью в 125 кв. м температуры в 28 градусов.

Такое решение является беспроигрышным. Это не только позволяет оплачивать счета за электроэнергию (Губанов даже получает $200-300 чистой прибыли), но и ведет к снижению потребления тепла из центральной отопительной системы.

Как уже сообщал OBOZREVAREL, криптоэксперты называют майнинг более защищенной моделью, чем стейкинг (вознаграждение поступает не путем вычислений, а за хранение монет). Поэтому переход на такую модель в глобальном смысле вряд ли реализуем в ближайшее десятилетие.