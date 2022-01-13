Криптовалюта подарила вторую жизнь 30-летней электростанции

В то время, как в одних государствах власти едва ли не обвиняют майнеров криптовалют в энергетическом кризисе, для других стран они стали настоящим спасением. Именно благодаря майнингу в Коста-Рике спустя девять месяцев простоя снова возобновила свою работу гидроэлектростанция Poas I.

Как сообщает Reuters, ГЭС расположена на реке Поас в городе Алахуэла, который находится в 35 км от местной столицы Сан-Хосе. Ее ввели в эксплуатацию еще 30 лет назад, но весной 2020 года предприятие закрыли – на фоне пандемии правительство стало покупать у бизнеса меньше электричества.

"Нам пришлось приостановить работу на девять месяцев, но ровно год назад я услышал про биткоин, блокчейн и майнинг. Сперва я был настроен очень скептично, но мы увидели, что этот бизнес потребляет много электроэнергии, а у нас ее было с излишком", – говорит владелец ГЭС Эдуардо Коппер.

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Он основал компанию Data Center CR и вложил $500 тыс. в создание центра обработки данных на базе гидроэлектростанции. Впоследствии здесь построили восемь контейнеров, в которых разместили 650 майнинговых установок.

Мужчина видит в своей стране потенциал, чтобы стать криптовалютной Меккой. Во-первых, Коста-Рика богата дешевой "зеленой" электроэнергией, которая в последние годы высоко ценится майнерами на фоне изменений климата.

Во-вторых, в этой стране нет специального законодательства, регулирующего криптосектор. Местный Центральный банк дает финтех-индустрии необходимое пространство для технологических инноваций, но обещал постоянно отслеживать развитие ситуации.

На этом фоне владелец ГЭС считает, что власти его небольшого латиноамериканского государства должны активнее привлекать иностранные майнинговые компании. Его слова подтверждает и то, что все клиенты Data Center CR – местные.

Один из них – 31-летний инженер по кибербезопасности Маурисио Родригес. Он начал заниматься майнингом в 2021 году и, вложив в оборудование $7 тыс., обнаружил, что добывать криптовалюту на Poas I почти вдвое выгоднее, чем дома.

Стоит отметить, что майнинговые предприятия ищут безуглеродные источники энергии не только в Коста-Рике. В США они массово заключают сделки с операторами атомных электростанций, в результате чего выгоду изымают обе стороны: майнеры обеспечивают себе стабильное производство, а АЭС – новых клиентов.

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