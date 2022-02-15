Биткоин на страже экологии: в США майнинг "научили" очищать воздух

Двое друзей-инженеров из американского штат Техас придумали, как монетизировать отходы нефтедобычи. Таким образом они не только заработали миллионы долларов, но и нашли способ борьбы с загрязнением воздуха.

Как сообщает CNBC, многие нефтегазовые компании при бурении регулярно сталкиваются с проблемой, пробивая пласт природного газа. В таком случае газ необходимо либо продать в тот же день, либо сжечь.

Но с уничтожением так называемого попутного газа, помимо очевидного ущерба окружающей среде, сжигается потенциальный доход. Но Брент Уайтхед и Мэтт Лостро придумали очевидное решение этой дилеммы, создав компанию Giga Energy Solutions.

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Инженеры занялись созданием мобильных биткоин-ферм, которые они размещают рядом с нефтяными скважинами. Это контейнеры с десятками ASIC-майнеров, питающимися от электричества, которое производят генераторы, подключенные к выбрасываемому попутному газу.

Таким образом, майнинг первой криптовалюты оказывает пользу экологии. Согласно данным исследования компании Crusoe Energy Systems такой процесс снижает количество выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 63%.

"Это новый способ не только снизить выбросы, но и монетизировать газ", – говорит Брент Уайтхед. По его словам, Giga Energy Solutions, в штате которой пока что находятся 11 человек, уже заключила контракты с более чем 20 нефтегазовыми компаниями.

Руководители компании сделали ставку на биткоин, веря в финансовую свободу, которую он предоставляет. "Его никто не контролирует, а вам не нужно спрашивать разрешения на его использование", – отмечает Лохстрох.

Руководители Giga утверждают, что в 2021 году выручка их компании превысила $4 млн. Но в 2022-м они планируют заработать более $20 млн.

Кроме того, некоторые майнинговые площадки помогли оживить местную экономику, создав рабочие места. Каждый такой объект нуждается в обслуживающем персонале: выездных техниках и специалистах по добыче биткоинов.

Основатель канадского производителя мобильных майнинговых установок Upstream Data Стив Барбур прогнозирует, что в ближайшие десятилетия в индустрии криптомайнинга будут доминировать нефть и газ. Но Лохстрох уверен, что на следующем этапе энергетические компании сами займутся добычей биткоинов.

"Я считаю это следующим крупным переходом, будь то производители электроэнергии, природного газа, апстрим, мидстрим, даунстрим (три этапа нефтевого сектора: разведка и добыча, транспортировка, переработка и реализация конечной продукции. – Ред.). Я думаю, что майнинг биткоинов повлияет на все секторы индустрии, потому что он изначально привязан к электроэнергии", – говорит предприимчивый техасец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об альтернативном решении энергообеспечения майнинговых ферм. В США их создают на совместно с операторами атомных электростанций, у которых есть дополнительные резервные мощности и нет выбросов CO2.