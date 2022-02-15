Экономия на отоплении до 100%: как биткоин помог украинцам с платежками

Среди украинцев становится популярным отопление помещений при помощи майнинга биткоина. Несмотря на необходимость изначальных капиталовложений, это стало альтернативой возросшим тарифам на газ.

Как сообщает Kosatka.Media, одним из таких инноваторов стал Александр Губанов из Днепра. Он рассчитывает, что в будущем сумеет отказаться от газового котла, и планирует основать собственный бизнес.

Мужчина объясняет, что при работе ASIC-майнеров, из которых и состоят криптофермы, выделяется много тепла. Для охлаждения такие устройства помещают в ванну с маслом – излишки тепла при этом направляются на нагрев воды в водопроводе или системе отопления.

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Изначально Губанов установил две майнинговые машины S9, благодаря которым его дом на 125 кв. м отапливался до 28 градусов. При этом за счет добытых биткоинов (BTC) он получал $150 в месяц.

В январе-2022 мужчина обновил свою майнингово-отопительную систему. С тех пор он ежемесячно платит $100 по счету за электроэнергию, но имеет $200-230 чистой прибыли благодаря добытой криптовалюте.

Согласно данным ведущей европейской криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 15 февраля один BTC торгуется на уровне $44,2 тыс. При таком курсе срок окупаемости системы Александра составит 9-10 месяцев.

Ускорить этот процесс можно за счет отказа от использования газового котла, который используется для нагрева горячей воды.

А в компании Hotmine, которая с 2013 года разрабатывает и выпускает майнинг-котлы, утверждают, что такими устройствами в Украине оборудуют не только частные дома, но и квартиры, офисы, теплицы и даже промышленные помещения. А власти Ивано-Франковска хотят перевести на отопление такого типа школы и детсады.

Заработанные биткоины впоследствии можно обналичивать либо использовать для торговли на специальных площадках. Если вникать в детали криптотрейдинга не хочется, можно воспользоваться одним из способов получения пассивного дохода от виртуальных активов.

Как начать отапливать дом майнинг-котлом?

Сперва необходимо купить необходимое оборудование. Подержанные ASIC стоят от $500 до $15 тыс. (чем современнее и дороже – тем больше дохода они приносят и, соответственно быстрее окупаемость, но при этом новые модели вырабатывают меньше тепла), на систему для отопления придется потратить еще свыше 25 тыс. грн.

Вместо того, чтобы выбирать и собирать такую систему самостоятельно, можно обратиться в одну из многих украинских компаний, которые предлагают уже готовые сборки. Но вместе с работой по установке, такая фирма может выставить итоговый чек вдвое выше стоимости самих материалов.

Кроме этого, необходимо подумать и о судьбе добытых биткоинов. Для этого следует завести криптовалютный кошелек, зарегистрироваться в майнинг-пуле и периодически выводить полученные BTC.

Подводные камни майнинг-отопления

Перед установкой системы следует узнать мощность выделяемой на дом электроэнергии, чтобы, помимо работы криптофермы, хватало мощности и для работы бытовых приборов. Также понадобится стабильное напряжение в сети, то есть подключение стабилизатора.

Кроме того, летом придется столкнуться с вопросом: куда деть лишнее тепло? Есть несколько вариантов: направить его на обогрев уличного бассейна (если он есть) и/или горячего водообеспечения, либо установить водный охладитель, что также скажется на скорости окупаемости системы.

Следует учитывать, что в целом целесообразность таких установок напрямую зависит от курса биткоина, сложности майнинга (привязана к совокупной вычислительной мощности всей сети Bitcoin) и тарифа на электроэнергию. При различных сценариях использовать такие системы может быть просто невыгодно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первым городом в мире, где отапливают дома теплом, которое выделяется при майнинге биткоина, стал Ванкувер. Кроме того, это поможет значительно сократить попадание парниковых газов в атмосферу в сравнении с отоплением при помощи природного газа.