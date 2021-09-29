Биткоин будут майнить из энергии вулканов: президент Сальвадора показал на видео как это работает

Президент Сальвадора Найиб Букеле поделился твитом, который показывает запуск нескольких машин для майнинга биткоинов с использованием энергии от геотермальной электростанции.

В распространенном в Twitter видео с высоты полета аэроплана показывается промышленный объект на котором помещенная в ISO-контейнер энергия доставляется на грузовом автомобиле с логотипом правительства Сальвадора в локацию, где тим-менеджер и несколько специалистов, применяют ее для питания биткоин- фермы.

Этот твит стал одним из самых популярных постов президента центрально-американской страны. Он набрал более 38,9 тысяч лайков, 8,348 ретвитов и более 1832 комментариев. В списке комментариев, посты таких влиятельных лиц как Дэн Хелд из Kraken и Джей Хао из OKEx.

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Закон о биткойнах, объявивший криптовалюту законным платежным средством Сальвадора, был объявлен на мероприятии Bitcoin 2021 в Майами. Через несколько часов представляющие 14 муниципалитетов законодатели президентской республики подавляющим большинством из 84 голосов одобрили его без особых обсуждений.

По данным Cryptocurrency exchange WhiteBIT цена биткоин по состоянию на 29 сентября поточного года составляет $42 003 США при том, что 6 сентября цена варьировалась в диапазон $ 52 000. Средняя цена биткоин в этом временном периоде – $45 000.

Внезапное падение цены произошло после того как Центральный банк Китая объявил, что все транзакции с криптовалютами и крипто-майнинг являются незаконными, сообщила ВВС. Китай с его относительно низкими затратами на электроэнергию и более дешевым компьютерным оборудованием долгое время был одним из основных мировых центров майнинга. Цена биткоина, как утверждают аналитики, упала на 10% также и в следствие принятия Сальвадором закона о Национальном электронном кошельке. Поскольку этот шаг стал новой экзогенной вводной для глобального рынка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, инициатива президента Найиба Букеле сделать биткоин платежным средством этой страны вызвала массу споров о том, насколько это выгодно и каковы могут быть последствия.

В рамках плана в национальный крипто-кошелек будут загружены битоины на сумму 30$. При этом транзакции с биткоинами будут освобождены от налога на прирост капитала. Иностранцы, инвестирующие три биткоина в экономику Сальвадора – около $120 000, получат вид на жительство. МВФ, который сейчас ведет переговоры с этой страной в рамках кредитной программы, входит в число тех, кто ставит под сомнение это обоснование.