Tesla меняет профиль: у Маска займутся майнингом биткоина

Американская автомобильная компания Tesla расширяет круг своей деятельности – производитель электрокаров примет участие в майнинговом проекте. Таким образом у миллиардера Илона Маска хотят показать, что создание “зеленых" биткоинов возможно.

Автопроизводитель уже подписал соответствующее соглашение с платежной фирмой The Block и криптокомпанией Blockstream. Об этом, как сообщает CNBC, заявил на конференции Bitcoin 2022 в Майами генеральный директор Blockstream Адам Бэк.

Майнинговую ферму решили построить в штате Техас, где находится одна из автомобильных компании Tesla. Особенность нового предприятия заключается в том, что электроэнергия для работы фермы будет полностью “зеленой".

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Днем дата-центр будет питаться от солнечных панелей Tesla, а ночью – от мобильного накопителя энергии Megapack. Это разработанный компанией Маска литий-ионный аккумулятор мощностью 12 МВтч размером с транспортный контейнер, который также можно заряжать от солнечной станции.

“Этот шаг подтверждает наше утверждение, что биткоин-майнинг может питаться от энергетической инфраструктуры, соблюдая нулевой уровень выбросов и способствуя экономическому росту", – сказал Бэк.

Стоимость проекта оценивают в $12 млн (половину выделит The Block), а его запуск запланирован к концу 2022 года. Такая биткоин-ферма будет способна обеспечить хешрейт (совокупную вычислительную мощности сети) на уровне 30 петахэшей в секунду (PH/s).

Один из принципов проекта – максимальная прозрачность. Поэтому ферму обеспечат общедоступной панелью инструментов, которая в режиме реального времени будет круглосуточно отображать рабочие данные, включая хешрейт и общее количество добытых монет.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, энергопотребление сети Bitcoin является одним из камней преткновения между экоактивистами и криптосообществом. Активисты Greenpeace и других климатических организаций даже инициировали кампанию с целью изменить код сети первой криптовалюты, чтобы реорганизовать один из ее основополагающих принципов.