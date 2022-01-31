В 50 раз безвреднее авиации: экологичность майнинга биткоина пересмотрели

Криптовалюту биткоин часто критикуют из-за высокозатратной технологии майнинга, но на этот процесс идет около 0,05% от общего объема потребляемой энергии в мире. А по выбросу углерода этот процесс в 50 раз уступает авиации.

Об этом говорится в новом исследовании компании по управлению цифровыми активами CoinShares. Авторы доклада "Майнинговая сеть биткоина: энергетическое и углеродное влияние" утверждают, что разработали комплексную модель для оценки масштабов выбросов и создали собственную систему сбора данных.

На декабрь 2021 года годовой показатель потребления электроэнергии майнерами в сети Bitcoin составил 89 тераватт-час (ТВт/ч). Это примерно 0,05% от совокупного потребления энергии в мире (в 2019 году этот показатель составил 162 194 ТВт-ч).

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Что касается углеродного следа (количество углекислого газа, выбрасываемого отраслью за 12 месяцев), то майнинг тоже не оказывает значительного воздействия на окружающую среду. Согласно информации, предоставленной исследователями, производство криптовалюты значительно уступает остальным "загрязнителям":

авиация – 1982 млн тонн CO₂;

морской транспорт – 1503;

кондиционеры – 984;

золотодобыча – 123;

центры обработки данных – 100;

барабанные сушилки –53;

майнинг биткоина – 41.

Кроме того, у сети первой криптовалюты достаточно низкий уровень углеродоемкости (соотношения объема выбросов CO₂ к потребляемой электроэнергии). При среднем показателе по планете в 492 г CO₂/кВт-ч, на страны, где майнят основную долю Bitcoin, приходится в среднем лишь 466 г CO₂/кВт-ч.

Майнинг биткоина: PoW против PoS

Стоит отметить, что майнинг биткоина осуществляется согласно модели Proof-of-Work (PoW). Она является более энергозатратной, чем альтернатива – Proof-of-Stake (PoS).

Принципиальное отличие между ними в том, что при PoS вознаграждение поступает за хранение монет (стейкинг), а при PoW новые токены добываются путем вычислений (майнинг). Последний метод считается более энергозатратным и, соответственно, наносящим больше ущерба окружающей среде.

Регуляторы различных стран мира, в том числе Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг, высказывались за переход сети первой криптовалюты на PoS. Но Proof-of-Work является основной идеей биткоина и его единственным протоколом для майнинга.

Кроме того, эксперты WhiteBIT называют эту модель более защищенной перед угрозой Атаки 51 или коррупционного поведения на блокчейне. Поэтому в глобальном смысле переход на PoS с целью защиты окружающей среды вряд ли реализуем в ближайшее десятилетие.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, компьютерный разработчик из США превратил ноутбук 1989 года выпуска в машину для майнинга биткоина. Оказалось, что доходность такого устаревшего компьютера составт примерно $1 в 584 млн лет.