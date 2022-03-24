Биткоин "научили" защищать экологию: как майнеры очищают природу

Криптовалютная компания из американской Пенсильвании научилась не только не загрязнять окружающую среду в процессе майнинга биткоинов, но и даже способствовать улучшению состояния экологии. Для этого Stronghold Digital Mining использует отходы энергетической промышленности.

Как сообщает Reuters, компания утилизирует угольную золу – побочный продукт работы тепловых электростанций. Золу набирают на местном руднике, перерабатывают и сжигают в котельной.

Полученное тепло преобразуется в электроэнергию, которой достаточно для работы сотен майнеров. Майнинг – добыча новых криптомонет путем энергозатратных вычислений. Такая модель действительна не только для биткоина, но и для Ethereum, Litecoin, Monero и других проектов.

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Согласно данным исследований, потери угольной промышленности составляют 400 кг на тонну добытого материала. Пенсильвания – третий по величине производитель угля в США, и в одном только этом штате скопилось более 220 млн тонн таких отходов.

Угольная зола не только загрязняет воду и воздух, но и также является причиной кислых шахтных стоков, которые проникают и загрязняют грунтовые воды тяжелыми металлами. В Stronghold утверждают, что используют отходы в том числе десятилетней давности.

“Сеть майнинга биткоинов является крупнейшей децентрализованной компьютерной сетью в мире, и она потребляет много энергии, поэтому сопряжение биткоин-майнинга и электростанции имеет большой смысл", – уверен директор Stronghold Грег Бирд. Сопредседатель компании Билл Спенс назвал реализацию такой идеи “идеальной нишей для крипты".

Из-за высокого энергопотребления (и соответственно дополнительной нагрузки на окружающую среду) майнинг неоднократно подвергался критике в США и Евросоюзе. Однако этот сектор может и способствовать очищению экологии – например, стартап из Техаса использует для этого попутный газ (побочный продукт при разработке нефтегазовых месторождений).

Кроме того, в 2021 году власти Сальвадора впечатлили весь мир проектом майнинговой фермы, созданной на базе вулкана. Следует отметить, что на геотермальных электростанциях вырабатывается около 25% всего электричества в этой стране – это один из высочайших показателей в мире.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, по одной из последних оценок майнинг биткоина оказался сравнительно не таким высокозатратным, как считалось. Согласно данным CoinShares, на этот процесс идет около 0,05% от общего объема потребляемой энергии в мире.