Милованов сделал скандальное заявление о МВФ: фонд обка**лся в Украине

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что миссия МВФ в Украине "обка**лась".

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице чиновника в воскресенье, 14 февраля, в комментариях под постом о поездке в Объединенные Арабские Эмираты.

Милованов опубликовал фото со встречи с наследственным принцем ОАЭ и написал, что ему посчастливилось там быть.

"Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до 2 млрд долларов в год", – похвастался экс-министр.

В комментариях пользователь Ден Ювженко написал: "Ну с МВФ обка**лись, надо хоть как-то компенсировать".

Милованов ответил ему: "Там МВФ обка**лся, а не Украина. Если это честно смотреть".

Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждый отстаивает свою позицию, ранее сообщил Милованов.

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