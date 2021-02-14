Милованов сделал скандальное заявление о МВФ: фонд обка**лся в Украине
Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что миссия МВФ в Украине "обка**лась".
Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице чиновника в воскресенье, 14 февраля, в комментариях под постом о поездке в Объединенные Арабские Эмираты.
Милованов опубликовал фото со встречи с наследственным принцем ОАЭ и написал, что ему посчастливилось там быть.
"Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до 2 млрд долларов в год", – похвастался экс-министр.
В комментариях пользователь Ден Ювженко написал: "Ну с МВФ обка**лись, надо хоть как-то компенсировать".
Милованов ответил ему: "Там МВФ обка**лся, а не Украина. Если это честно смотреть".
Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждый отстаивает свою позицию, ранее сообщил Милованов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.
Стороны, в частности, подписали соглашения между "Укроборонпромом", Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества.
Зеленский с женой пробудут с визитом в ОАЭ 14-15 февраля.
Видео с президентом Украины в Эмиратах можно посмотреть по ссылке.