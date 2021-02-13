Миссия МВФ закончилась в Украине без соглашения: в Офисе Зеленского объяснили ситуацию
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждый отстаивает свою позицию.
Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Тимофей Милованов, существенных рисков для срыва сотрудничества с МВФ или проблем с экономикой страны нет.
"Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая – макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ. Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договорённостей с МВФ. В то же время как в любом переговорном процессе есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления", – добавил Милованов.
Во время переговоров стороны должны будут найти компромисс и прийти к соглашению в следующих вопросах:
усиление банковского надзора;
уменьшение дефицита бюджета;
восстановление антикоррупционной инфраструктуры;
энергетику (вероятно, регулирование тарифов на газ).
Как рассказывают собеседники OBOZREVATEL в Кабмине, самым сложным остается "тарифный" вопрос. В Фонде недовольны решением снизить тариф на газ, они уверены, что такие действия не соответствуют рыночным механизмам. Вполне возможно, что это затянет процесс получения нового транша до апреля 2021-го.
18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долл в МВФ утвердили еще 10 июня 2020-го. Согласно меморандуму, после первого транша на 2,1 млрд долл., который мы получили 12 июня, было запланировано четыре пересмотра программы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.