Появилось первое видео с Зеленским из ОАЭ

Появилось первое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где они с женой Еленой Зеленской находятся с официальным визитом.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram. Визит запланирован на 14–15 февраля 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов", – говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента уточняли, что во время указанного визита глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом .

Зеленская в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи этой арабской страны Нурой бинт Мухаммад Аль Каабе, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Как сообщил OBOZREVATEL, послы Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции поделились впечатлениями от поездки в зону боевых действий на Донбассе вместе с Зеленским.

Дипломаты подтвердили свою поддержку нашей стране.