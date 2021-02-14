Стало известно, о чем договорились Украина и ОАЭ в рамках визита Зеленского

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщается на сайте главы государства, стороны обсудили увеличение в ближайшие пять лет товарооборота между Украиной и ОАЭ в несколько раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона. По его мнению, существуют все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украину и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются.

Были затронуты темы научно-технического сотрудничества, сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместного исследования космоса.

Кроме того, Зеленский поблагодарил шейха за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 и договорился о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр – министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заӥд Аль Нагаян подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украӥны и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

"Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский с женой пробудут с официальным визитом в ОАЭ 14-15 февраля.