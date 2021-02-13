Украина не смогла договориться с МВФ: кредиторы требуют "большего прогресса"
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине завершилась без конкретного результата. Переговоры придется продолжить, а кредитор требует "большего прогресса".
Это следует из заявления представителя Фонда в Украине Йоста Люнгмана, которое процитировало издание НВ. С 21 по 23 декабря, а после с 11 по 12 февраля кредиторы обсудили прогресс в проведению реформ, которые обязалась выполнить украинская власть.
Обсуждали:
усиление банковского надзора;
уменьшение дефицита бюджета;
восстановление антикоррупционной инфраструктуры;
энергетику (вероятно, регулирование тарифов на газ).
"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – сказал постоянный представитель Фонда в Украине.
18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долл в МВФ утвердили еще 10 июня 2020-го. Согласно меморандуму, после первого транша на 2,1 млрд долл., который мы получили 12 июня, было запланировано четыре пересмотра программы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.