Украина не смогла договориться с МВФ: кредиторы требуют "большего прогресса"

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине завершилась без конкретного результата. Переговоры придется продолжить, а кредитор требует "большего прогресса".

Это следует из заявления представителя Фонда в Украине Йоста Люнгмана, которое процитировало издание НВ. С 21 по 23 декабря, а после с 11 по 12 февраля кредиторы обсудили прогресс в проведению реформ, которые обязалась выполнить украинская власть.

Обсуждали:

усиление банковского надзора;

уменьшение дефицита бюджета;

восстановление антикоррупционной инфраструктуры;

энергетику (вероятно, регулирование тарифов на газ).

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – сказал постоянный представитель Фонда в Украине.

18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долл в МВФ утвердили еще 10 июня 2020-го. Согласно меморандуму, после первого транша на 2,1 млрд долл., который мы получили 12 июня, было запланировано четыре пересмотра программы.

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