В рамках визита Зеленского в ОАЭ подписаны договора о военно-техническом сотрудничестве
В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписаны соглашения между "Укроборонпромом", Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества.
Как сообщается на сайте главы государства, гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с компаниями Tawazun Economic Council и EDGE Group о военном и техническом сотрудничестве на общую сумму более $1 млрд.
Эти договоренности позволят обмениваться и развивать передовые технологии.
"EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины о сотрудничестве, обмене и получении взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", – сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский с женой пробудут с официальным визитом в ОАЭ 14-15 февраля.
14 февраля президент Украины встретился с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.
Стороны обсудили увеличение в ближайшие пять лет товарооборота между Украиной и ОАЭ в несколько раз.
Со своей стороны министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр – министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заӥд Аль Нагаян подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украӥны и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.