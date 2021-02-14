В рамках визита Зеленского в ОАЭ подписаны договора о военно-техническом сотрудничестве

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Сумма сделки составит более $1 млрд

В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписаны соглашения между "Укроборонпромом", Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества.

Как сообщается на сайте главы государства, гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с компаниями Tawazun Economic Council и EDGE Group о военном и техническом сотрудничестве на общую сумму более $1 млрд.

Эти договоренности позволят обмениваться и развивать передовые технологии.

"EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины о сотрудничестве, обмене и получении взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", – сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

Гендиректор "Укроборонпрома" подписал договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский с женой пробудут с официальным визитом в ОАЭ 14-15 февраля.

  • 14 февраля президент Украины встретился с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

  • Стороны обсудили увеличение в ближайшие пять лет товарооборота между Украиной и ОАЭ в несколько раз.

  • Со своей стороны министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр – министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заӥд Аль Нагаян подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украӥны и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

ОАЭУкроборонпромЮрий ГусевВладимир Зеленский