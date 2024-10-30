'Я глубоко озабочен откатом демократии в стране': Байден отреагировал на результаты выборов в Грузии

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал состоявшиеся 26 октября парламентские выборы в Грузии. Он сказал, что "глубоко озабочен" отступлением от демократии в стране и призвал грузинское правительство провести "прозрачное" расследование многочисленных нарушений во время голосования.

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Заявление Байдена обнародовано на официальном сайте Белого дома. В нем президент подчеркнул, что США стоят на стороне грузинского народа и поддерживают евроатлантические стремления Грузии.

Джо Байден подчеркнул, что парламентские выборы в Грузии были "омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей".

Он добавил, что грузины имеют право на выражение своего мнения о проведении выборов, которые независимые наблюдатели не назвали свободными и справедливыми.

"Граждане Грузии имеют право мирно выражать свое мнение по поводу проведения этих выборов, которые независимые международные и внутренние наблюдатели не назвали свободными и справедливыми. Мы призываем грузинское правительство прозрачно расследовать все нарушения на выборах, отменить такие законы, как так называемый "Закон об иностранном влиянии" , ограничивающих свободу собраний и выражение взглядов, и начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами Грузии по восстановлению честности выборов", — заявил президент США.

Также Джо Байден подчеркнул, что главенство права и основные свободы остаются основой евроатлантического будущего Грузии.

Напомним, в субботу, 26 октября, в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. ЦИК страны объявил победителями пророссийскую партию "Грузинская мечта" с результатом 54,08% голосов, хотя данные экзитпола свидетельствовали о преимуществе оппозиции.

Международные наблюдатели заявили, что выборы состоялись со значительными нарушениями, речь идет о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении оппозиции. Это существенно поставило под угрозу демократическую цельность избирательного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала народ выйти на протест. Сами выборы она назвала "русскими".

В понедельник, 28 октября, на фоне результатов выборов, состоявшихся накануне, в Грузии снова начались протесты. Все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту и не намерены работать.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

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