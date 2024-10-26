'Это референдум за войну или мир': в Грузии стартовали выборы в парламент

В Грузии 26 октября проходят парламентские выборы, в ходе которых граждане могут определить курс своей страны на долгие годы вперед. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, эти выборы по сути являются "референдум за войну или мир".

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В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее могут арестовать, если пророссийская партия "Грузинская мечта" победит на парламентских выборах. Об этом она заявила телеканалу Mtavari.

Зурабишвили проголосовала сразу же после открытия избирательных участков. По ее словам, она отдала свой голос за "новую Грузию, ради которой приехала в эту страну 22 года назад".

"Я проголосовала за ту Грузию, за которую молились все мои предки, за которую молится вся Грузия. Этой ночью мы все будем победителями. Никто не будет огорчен, потому что победит Грузия", – выразила уверенность президент Грузии.

В то же время накануне выборов Зурабишвили спрогнозировала, как будут развиваться события в стране, если большинство голосов избирателей получит пророссийская партия "Грузинская мечта". Глава государства допустила, что в таком случае ей могут объявить импичмент и даже посадить в тюрьму. При этом Зурабишвили подчеркнула, что оппозиционные партии могут победить "Грузинскую мечту" совместными усилиями и создать коалиционное правительство, если явка на выборах будет высокой.

Председатель партии "Грузинская мечта" и действующий премьер Кобахидзе заявил, что граждане страны на выборах будут делать выбор "между добром и злом, духовностью и безбожием". Также он выдал, что в случае победы его партии на парламентских выборах Грузии гарантирован непрерывный мир в течение 12 лет.

"Это референдум за войну или мир. "Грузинская мечта" сегодня является единственным выбором – сегодня человек должен прийти и сделать выбор между добром и злом, духовностью и безбожием. "Мечта" – это гарантия 12 лет непрерывного мира. У нас оптимистичный до 60% прогноз на итоги выборов. Я призываю оппозицию признать результаты, объявленные ЦИК и не повторять то, что они сделали в 2022 году", – заявил премьер.

Стоит отметить, что за избирательным процессом в Грузии следят более 1700 наблюдателей от 76 международных организаций. Впервые на подавляющем числе избирательных участков будет специальное оборудование, которое сразу считывает данные и через планшет передаёт информацию в Центризбирком.

Напомним, ряд грузинских телеканалов получили штрафы за отказы транслировать предвыборный ролик партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных в результате войны зданий в Украине. За отказ размещать ролик правящей партии наказаны грузинские телеканалы "Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели".

Ранее Министерство иностранных дел Украины отреагировало на поступок правящей партии Грузии, использовавшей фото войны в Украине в рамках предвыборной агитации для устрашения граждан противостоянием с РФ. В ведомстве заявили, что это позорная и наглая спекуляция на горе украинского народа.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что "Грузинская мечта" использовала кадры последствий российских обстрелов Украины для своей предвыборной агитации и назвала этот поступок позорным.

Как сообщал OBOZ.UA, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что Грузии необходимо "найти в себе силы и принести извинения" перед осетинами за войну 2008 года, которую развязала Россия. Политик выдал, что именно партия "Национальное движение" в 2008 году якобы "окутала в пламени огня осетинских сестер и братьев".

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