В Грузии начинается Майдан? Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, выступают лидеры оппозиции. Видео

В понедельник, 28 октября, на фоне результатов выборов, состоявшихся накануне, в Грузии снова начались протесты. Люди перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Там выступают лидеры оппозиции.

Видео дня

Видео протестов уже публикуют грузинские Telegram-каналы. Следует отметить, что сейчас в Тбилиси с визитом находится глава парламента Венгрии Виктор Орбан.

Митинг только начался. Впрочем, люди продолжают прибывать на акцию в парламент. Президент страны Саломе Зурабишвили также сделала заявление во время этого митинга.

"Хочу вам сказать, что вы не проиграли выборы. Ваш голос был украден, и они пытались украсть ваше будущее. Никто не имеет права этого делать, вы никому не дадите на это права", – обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили к собравшимся людям на проспект Руставели.

Премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Грузию, чтобы лично поздравить пророссийскую партию с победой. В то же время, в ЕС заявили, что не давали ему мандата на этот визит, и добавили, что он поехал туда исключительно в рамках двусторонних отношений между странами.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября в Грузии прошли парламентские выборы, которые называли важнейшими за время независимости страны, ведь фактически страна выбирает между евроинтеграцией и зависимостью от России.

Согласно экзитполу Edison Research, на выборах должна была победить оппозиция с 51,9% голосов, в то время как руководящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набирала 40,9%.

Но по итогам голосования ЦИК Грузии объявил о победе "Грузинской мечты" с якобы 54,08% голосов избирателей. Грузинская оппозиция заявила, что не признает эти результаты.

Международная миссия по наблюдению выборов в Грузии заявила о многочисленных сообщениях о давлении на избирателей, запугивании, дискредитации наблюдателей, злоупотреблении админресурсами и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

Европейский Союз также призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала народ выйти на протест вечером в понедельник, 28 октября. Сами выборы она назвала "русскими". А оппозиционная партия "Коалиция за перемены" объявила, что отказывается от парламентских мандатов.

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