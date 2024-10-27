Устрашение, принуждение и давление: международные наблюдатели пожаловались на многочисленные нарушения во время выборов в Грузии

Парламентские выборы в Грузии прошли в условиях глубокой поляризации, противоречивой предвыборной риторики и многочисленных сообщений о давлении на избирателей. Так, во время выборов был зафиксирован ряд нарушений, в том числе случаи насилия в отношении представителей оппозиции, запугивания избирателей, дискредитации наблюдателей и злоупотребления административными ресурсами.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении международных наблюдателей. Международная миссия по наблюдению насчитывала 529 представителей из 42 стран, среди которых 380 экспертов БДИПЧ, 60 парламентариев и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также представители ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента.

Совместная миссия отметила углубление политических разногласий и значительный финансовый дисбаланс в пользу руководящей партии, что создало неравные условия для избирательной гонки.

В преддверии выборов общественные организации сообщали о стигматизированном влиянии "закона о прозрачности иностранного влияния", нападениях и запугивании. Это вместе с потенциальными санкциями за нарушение закона также повлияло на их способность работать без чрезмерного давления, отметили наблюдатели.

"Дисбаланс финансовых ресурсов, атмосфера раскола во время избирательной кампании и недавние законодательные изменения вызвали значительную обеспокоенность на протяжении всего избирательного процесса", – сказал Паскаль Ализард, специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.

Глава делегации ПАСЕ Юлиан Булай отметил, что эти выборы характеризовались "высокой политической и медийной поляризацией, враждебной риторикой в адрес оппозиции и гражданского общества, а также значительным антагонизмом президентской должности". Он также обратил внимание на случаи подкупа избирателей, распространенное давление и организованное устрашение со стороны партий, особенно в сельских районах. По словам Булая, все это вызывает серьезную обеспокоенность относительно условий проведения выборов, в частности неравенства правил, подрывающих доверие к их результатам.

Наблюдатели отметили, что день выборов был хорошо организован с процедурной точки зрения, но сопровождался напряженной атмосферой. Часто нарушалась тайна голосования, поступали сообщения о запугивании и давлении на избирателей. Кроме того, наблюдатели обратили внимание на давление на работников государственного сектора и другие группы, что вызывает обеспокоенность по поводу возможности некоторых избирателей голосовать без страха перед репрессиями.

"Мы продолжаем выражать глубокую обеспокоенность по поводу отступления демократии в Грузии. Проведение вчерашних выборов, к сожалению, тому подтверждение", – заявил Антонио Лопес-Истурис Уайт, глава делегации Европарламента.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в Грузии, чтобы увидеть, решит ли следующее правительство приспособиться к ценностям и нормам ЕС и изменить негативные тенденции последних месяцев", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о победе правящей партии "Грузинская мечта" на состоявшихся 26 октября парламентских выборах. Результат находящейся у власти пророссийской политсилы составил 54,08% голосов избирателей. Эти данные, полученные после обработки 99,65% бюллетеней, опубликованы на сайте ЦИК Грузии. Оппозиционные силы заявили, что не признают эти результаты.

Напомним, накануне в Грузии прошли выборы в парламент. Их в стране многие называли самыми важными за время независимости страны, ведь выбор де-факто стоит между европейской интеграцией и зависимостью от России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!