ЦИК Грузии объявил победу правящей партии 'Грузинская мечта' на выборах: оппозиция не признает результатов

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о победе правящей партии "Грузинская мечта" на состоявшихся 26 октября парламентских выборах. Результат пророссийской политсилы, удерживающей власть в Грузии, составил 54,08% голосов избирателей.

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Такие данные после проработки 99,65% бюллетеней были обнародованы на сайте ЦИК Грузии. Оппозиционные силы в стране заявили, что не признают оглашенные результаты.

Так, после обработки данных, полученных с 3100 из 3111 избирательных участков (99,65% голосов), в ЦИК Грузии объявили о победе "Грузинской мечты" с результатом 54,08% голосов.

Четыре крупнейшие прозападные оппозиционные силы в Грузии, по данным, которые озвучил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили во время пресс-конференции, вместе набрали 37,58% голосов избирателей.

В настоящее время неподсчитанными остаются несколько избирательных участков за границей, после подсчета данные будут обновлены.

Кроме "Грузинской мечты" в парламент проходят оппозиционные "Коалиция перемен" (10,92%), "Единое национальное движение" (10,12%), "Сильная Грузия" (8,72%) и "За Грузию" (7, 76%).

Остальные партии не преодолели проходной барьер в 5%.

О том, что выборы будут непростыми, свидетельствовали, в частности, данные экзитполов, разительно отличавшиеся в зависимости от того, где именно они были обнародованы.

В частности, экзитпол, результаты которого обнародовал провластный телеканал Imedi, прогнозировал "Грузинской мечте" 56,1% голосов избирателей, а трем оппозиционным политсилам, преодолевающим проходной барьер, – 31,2%.

В эфире же оппозиционного телеканала Mtavari демонстрировались кардинально другие результаты. Правящая партия, согласно этому экзитполу, получала 42%, оппозиционные партии – 48%.

Еще менее "комплиментарными" для правящей партии, лидером которой является российский олигарх грузинского происхождения Бидзина Иванишвили, стали результаты экзитпола по заказу телеканала Formula: согласно ему, за "Мечту" свои голоса отдали 40,9% избирателей, а за оппозиционные блоки – 59%.

Еще до оглашения ЦИК победителя оппозиционные партии Грузии заявили, что не признают результаты голосования. Политсилы, преодолевшие 5%-й барьер, отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о попытке фальсификации результатов.

"Европейская Грузия побеждает с 52 процентами, несмотря на попытки фальсификации выборов и не считая голосов диаспоры. Грузия продемонстрировала демократичность, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!" – заявила она.

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