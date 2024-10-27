Президент Грузии и оппозиция отказались признавать результаты выборов: Зурабишвили призвала выйти на митинг

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальных результатов выборов в парламент страны, которые она назвала "российскими" и которые, по ее словам, были полностью фальсифицированы. Она призвала народ выйти на протест в понедельник, 28 октября.

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Соответствующее заявление Зурабишвили озвучила на специальном брифинге с лидерами оппозиции в воскресенье, 27 октября. Голосование, в котором, по данным ЦИК страны, победила руководящая партия "Грузинская мечта", она назвала "российским".

"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинения Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", – заявила президент.

По словам Зурабишвили, парламентские выборы в Грузии были полностью фальсифицированы, "современные технологии были использованы для обеления мошенничества".

"Это был полный фейк. Тотальная конфискация наших голосов. Используя все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использование сегодняшних технологий в той степени, в которой они используются для обеления подделок. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны", – сказала президент.

Она также заявила, что в связи с этим поддерживает формат уличного протеста и призвала народ выйти на проспект Руставели вечером в понедельник:

"Соберемся завтра вечером в 19:00 на Руставели, чтобы вместе сказать и заявить миру, что мы не признаем эти выборы, что мы защищаем наше конституционное право мирно отстаивать каждый голос, наше будущее и возможность проведения в этой стране справедливых, демократических выборов в будущем".

В свою очередь оппозиционная партия "Коалиция за перемены" объявила, что отказывается от парламентских мандатов.

"Коалиция за перемены" не собирается легитимизировать украденные голоса грузинского народа. Мы отказываемся от собственных парламентских мандатов. Я лично отказываюсь от своего депутатского мандата", – сказала Нана Малашхия, которая возглавляла избирательный список объединения.

Заявление, по ее словам, подписали все лидеры коалиции.

Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия заявил, что в Грузии произошла "технологическая спецоперация" под руководством спецслужб РФ и "узурпация власти".

Парламент нелегитимен, сказал он.

Коалиция, в которую входят партия "Ахали", "Гирчи больше свободы" и "Дроа", заняла на выборах второе место с 11,03% голосов, согласно данным ЦИК.

Как и другие оппозиционные партии, партия заявила, что не признает результатов выборов из-за их фальсификации.

А экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в своем Facebook призвал оппозицию к бойкоту парламента.

"Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом о том, как нас обманули. Сейчас настало время больших протестов, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу и что мы – народ, который не потерпит несправедливости. Времени очень мало!" – заявил он.