ЦИК Грузии должен провести прозрачное расследование, чтобы вернуть доверие к избирательному процессу: совместное заявление ЕС

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование относительно сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить данные нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для восстановления доверия к избирательному процессу.

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Соответствующее заявление Европейской комиссии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля было обнародовано на сайте Еврокомиссии 27 октября. В нем говорится, что ЕС "внимательно следит за развитием событий, предшествующих парламентским выборам".

Также отмечается, что за последние месяцы народ Грузии продемонстрировал свою приверженность демократическим ценностям и пути в ЕС.

Согласно предварительным выводам и заключениям Международной миссии по наблюдению за выборами во главе с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), "день выборов был в целом процедурно хорошо организован и проведен упорядоченным образом".

Однако в то же время голосование было отмечено напряженной обстановкой с частым нарушением тайны голосования и рядом процедурных несоответствий, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей, "что негативно повлияло на доверие общественности к процессу".

В ЕС указали на множество сообщений о давлении, особенно на госслужащих, что в сочетании с масштабным отслеживанием избирателей в день выборов "вызвало обеспокоенность относительно способности некоторых отдать свой голос, не опасаясь возмездия".

Более того, наблюдатели за выборами сообщают о неравных условиях и разногласиях "в поляризованной атмосфере", а также серьезных опасениях относительно влияния недавних законодательных поправок на это голосование.

"Мы призываем ЦИК Грузии и другие соответствующие органы власти выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений по избирательным нарушениям и обвинениям в них. Эти нарушения должны быть прояснены и устранены. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу", – призвали в ЕС.

В Европейском Союзе также добавили, что с нетерпением ждут окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ, которые "следует реализовать как можно скорее".

Конструктивный диалог сейчас имеет первостепенное значение. ЕС призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции, говорится в заявлении.

"В этом контексте ЕС напоминает, что любое законодательство, которое подрывает основные права и свободы граждан Грузии и противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, должно быть отменено", – заявили в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября в Грузии прошли парламентские выборы, которые называли важнейшими за время независимости страны, ведь фактически страна выбирает между евроинтеграцией и зависимостью от России.

Согласно экзитполу Edison Research, на выборах должна была победить оппозиция с 51,9% голосов, в то время как руководящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набирала 40,9%.

Но по итогам голосования ЦИК Грузии объявил о победе "Грузинской мечты" с якобы 54,08% голосов избирателей. Грузинская оппозиция заявила, что не признает эти результаты.

Международная миссия по наблюдению выборов в Грузии заявила о многочисленных сообщениях о давлении на избирателей, запугивании, дискредитации наблюдателей, злоупотреблении админресурсами и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала народ выйти на протест вечером в понедельник, 28 октября. Сами выборы она назвала "российскими". А оппозиционная партия "Коалиция за перемены" объявила, что отказывается от парламентских мандатов.

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