'Вы в моем сердце': Зурабишвили обратилась к протестующим в Тбилиси и предостерегла от провокаций

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером 14 декабря пришла на акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Она пожелала демонстрантам спокойного вечера и предостерегла от провокаций.

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Госпожа Зурабишвили отметила, что протестные акции не должны прекращаться, но открытого противостояния, столкновений с силовиками нужно избегать. По ее определению, демонстрации нужно "проводить мирно, тихо и без беспорядков".

Напомним, что ранее мэр Тбилиси и генсекретарь правящей партии Каха Каладзе обещал сегодня зажечь елку, установленную у парламента. Учитывая новогодние события в Украине 2013-2014 года, это обещание президент Грузии назвала провокацией. Но сегодня Каха Каладзе сообщил, что новогодняя акция у здания парламента перенесена.

"Сегодня вечером елку не будут зажигать. Будьте все вместе в мире, будьте вместе, и я с вами, потому что мы не допустим здесь никаких провокаций. Я с вами, вы в моем сердце", – обратилась Саломе Зурабишвили к протестующим.

По ее словам, люди на проспекте Руставели в Тбилиси собираются ежедневно "из-за двух вещей".

"Первое: если в стране не будет справедливости, не будет и мира, которого хотят все. Второе: чтобы был мир и справедливость, нужны новые выборы. Поэтому мы здесь собираемся, мирно, тихо и без беспорядков", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря избирательная коллегия Грузии избрала президентом страны эксфутболиста Михеила Кавелашвили. При этом впервые в истории Грузии президента избирали не граждане, а избирательная коллегия парламента, считающегося нелегитимным.

Госпожа Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили, который был единственным претендентом во время голосования избирательной коллегии.

Гузинская оппозиция "выборы" проигнорировала. В стране продолжаются протесты. Люди, с самого утра собравшиеся у здания парламента, где проходили выборы, встретили новость о "результатах" зажженными дымовыми шашками.

Протесты в стране продолжаются с 28 ноября: в тот день в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы. Уже утром силовики начали отлавливать протестующих даже в храме и аптеках.

С тех пор грузины выходят на протесты каждый день.

Уже после первой "протестной ночи" президент Зурабишвили обратилась в Европу из-за протестов в Тбилиси. Она призвала европейских лидеров отреагировать на развернутые пророссийским правительством Грузии репрессии, также призвала Европу "не спешить прятать Грузию", которая "давно определилась с европейским вектором развития".

В целом антиправительственные протесты в Грузии по определенным признакам похожи на Майдан в Украине 2013-2014 годов. Однако сегодняшние события отличаются тем, что у грузин нет выраженного лидера и объединенной оппозиции, а демонстрации не имеют четкой организации и достаточно хаотичны.