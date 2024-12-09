Ситуация напоминает украинский Евромайдан, но есть и отличия: в сети показали, как сегодня проходят протесты в Грузии. Фото

Сегодняшние протесты в Грузии напоминают Майдан в Украине 2013-2014 годов тем, что народ недоволен курсом своей пророссийской власти и не хочет с этим мириться. Однако в Грузии нет выраженного лидера и объединенной оппозиции, у демонстраций отсутствует четкая организация и они довольно хаотичны.

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Об этом рассказали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, которые побывали в Тбилисси. В Instagram они поделились яркими снимками акций грузинских оппозициионеров.

"Люди каждый вечер собираются с флагами и лозунгами на улице возле здания парламента и стоят так до поздней ночи, пока их не разгонит полиция или пока они не разойдутся сами до следующего вечера", – рассказали об обстановке фотографы.

Протеты довольно мирные. Активисты используют пиротехнику (которую, кстати, грузинские власти срочно запретили), но в целом это нельзя назвать беспорядками.

"Собственно, единственные, кто применяет здесь насилие – это полиция и титушки. Водометы с перцовкой и слезоточивый газ, дубинки и аресты – вот методы, которые используют представители власти против своего народа", – сообщили Либеровы.

8 декабря на главной "протестной" площади в столице власти, несмотря на ситуацию, начали устанавливать праздничную елку.

Уже через час там начали собираться первые протестующие, они развесили на контрукции снимки избитых представителей оппозиции, а также грузинский, европейский, американский и украинский флаги.

Но уже около 02:00 ночи площадь начала пустеть, а утром 9 декабря елка уже стояла полностью собранной и украшенной.

"Никаких флагов и фотографий, только новогодние гирлянды, которые никого здесь не радуют", – написали Либеровы.

Параллельно продолжаются аресты и избиения оппозиционеров, в аптеках запретили продажу жидкости, помогающей от слезоточивого газа. В городе, где почти на каждом шагу можно увидеть надписи "f..k rаs..а", силовики задерживают просто за мирное пребывание на площади с европейским флагом в руках.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в использовании титушек на протестах в Тбилиси. Молодые люди спортивного телосложения преследуют мирных жителей. Они нацеливаются на политиков, журналистов и публичных лиц; врываются в офисы оппозиции, где устраивают погромы.

– Тем временем грузинский суд арестовал лидера оппозиционной коалиции "За перемены" Ники Гварамии на 12 суток. Его обвиняют в "неподчинении правоохранителям".

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