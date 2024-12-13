В Грузии продолжаются протесты в преддверии выборов президента: к активистам присоединились моряки и психологи. Фото и видео

На 16-й день антиправительственные протесты в Грузии, вопреки ожиданиям политической оппозиции, начались с самого утра и охватили весь город Тбилиси. Аналогичные акции проходят в других городах страны. Даже в Батуми, где сейчас сильный дождь и штормовой ветер, люди вышли на уличные акции протеста.

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Ранее оппозиция прогнозировала, что 12 и 13 декабря "будет затишье", поскольку выборы в парламенте назначены на 14 число – соответственно, на 14 декабря планировались и наиболее массовые протесты. Однако собрать людей на протестные митинги за день до часа Х "помог" мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В частности, было объявлено, что мэрия устанавливает у здания парламента Грузии елку, которую планируют "торжественно зажечь" завтра вечером. Намерения Кахи Каладзе уже начинать праздновать еще больше возмутили людей, так что на 16-й день антиправительственные протесты начались с самого утра.

Как известно, украинский Евромайдан превратился в Революцию именно в то время, когда власти планировали установить и зажечь "йолку" на площади Независимости.

Об этом вспомнила и действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что планы правящей партии относительно елки у здания парламента "являются бессмысленной провокацией". А назначенные президентские выборы в парламенте она назвала "пародией".

В Батуми, как сообщают из города, к протесту присоединились батумские моряки и психологи, выразив свою поддержку проевропейскому курсу Грузии.

Впервые с самого начала протестов свою позицию высказала Грузинская православная церковь. В заявлении патриарха всей Грузии Ильи Второго раздался призыв "путем диалога предотвратить неконтролируемые процессы". Причем к диалогу призывают именно правящую партию.

Тем временем партия власти уверяет, что работает. И действительно, работает – 13 декабря парламентское большинство "Грузинской мечты" в форсированном режиме утвердило ряд поправок, усиливающих штрафы за правонарушения на митингах.

В частности, за нарушение правил сборов и демонстраций штраф увеличен с 500 до 5000 лари, а для организаторов – с 5000 до 15 тысяч лари. А против несовершеннолетнего лица "законным требованиям сотрудника правоохранительных органов" теперь в Грузии влечет штраф на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов.

Как сообщал OBOZ.UA, только в Тбилиси силовики травмировали более 70 журналистов и телеоператоров. При этом Специальная следственная служба до сих пор не установила ни одного виновного.

Протесты в стране продолжаются с 28 ноября: в тот день в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщилось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы.

С тех пор грузины выходят на протесты каждый день.

Уже после первой "протестной ночи" президент Зурабишвили обратилась в Европу из-за протестов в Тбилиси.

В целом антиправительственные протесты в Грузии по определенным признакам напоминают Майдан в Украине 2013-2014 годов. Однако сегодняшние события отличаются тем, что у грузин нет выраженного лидера и объединенной оппозиции, а демонстрации не имеют четкой организации и достаточно хаотичны.