В Тбилиси люди вышли на протесты после решения властей остановить движение в ЕС: начались столкновения с полицией. Фото и видео

28 ноября в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

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Об этом сообщает Эхо Кавказа. По информации издания, акция протеста была организована через социальные сети.

Митингующие собрались возле центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта" и здания парламента в Тбилиси. Они заявляют, что решение премьера Кобахидзе является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции.

Параллельно с митингом президент Грузии Саломи Зурабишвили провела экстренные консультации с дипломатическим корпусом и оппозицией, после которых выступила с заявлением. Ее слова цитирует портал SOVA.news.

Зурабишвили заявила, что власть такими действиями объявила войну собственному народу.

"Несуществующая, нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну – собственному народу, собственному прошлому и собственному будущему. На этом пути нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России", – констатировала Зурабишвили.

Она также отметила, что во время своих экстренных встреч с западными дипломатами призвала помочь грузинскому обществу, и главная задача – назначить и провести новые парламентские выборы.

Президент также обратилась к грузинской оппозиции и призвала ее объединиться для скоординированных действий.

Между тем, на акции в Тбилиси ситуация обострилась. Власти подтянули к месту проведения митинга спецназ. Начались столкновения полиции с протестующими.

Президент Грузии Саломи Зурабишвили вышла на площадь Свободы, где размещен спецназ. Она обратилась к служащим подразделения.

"Вы служите России или Грузии?", - спросила президент спецназовцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 октября в Грузии состоялось голосование на парламентских выборах. ЦИК страны объявил победителями пророссийскую партию "Грузинская мечта" с результатом 54,08% голосов, хотя данные экзитпола свидетельствовали о преимуществе оппозиции.

Международные наблюдатели заявили, что выборы состоялись со значительными нарушениями, речь идет о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении оппозиции.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения.

Результаты парламентских выборов в Грузии повлекли за собой масштабные протесты по всей стране. Активисты обвиняют пророссийские силы в подлогах и требуют признать выборы нелегитимными.

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