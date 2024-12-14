'Никто никого не выбирал!' Президент Грузии Зурабишвили отреагировала на псевдовыборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась об утверждении кандидатуры эксфутболиста Михеила Кавелашвили на должность нового главы государства. Она не признает легитимность Кавелашвили, являвшегося единственным претендентом во время голосования избирательной коллегии.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Ее заявление прозвучало на протестном марше матерей, выступающих против решения партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, а также не признают легитимность президентских выборов.

Участницы марша назвали Зурабишвили единственным президентом и заявили, что не признают кандидатуру Кавелашвили.

"Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло. Спасибо вам, спасибо молодежи, поблагодарим их за то, что они борются за будущее страны", – отреагировала на это Саломе Зурабишвили.

Напомним, что 14 декабря избирательная коллегия Грузии избрала президентом страны эксфутболиста Михеила Кавелашвили. При этом впервые в истории Грузии президента избирали не граждане, а избирательная коллегия. В ее состав вошли 211 представителей от "Грузинской мечты": 89 депутатов парламента, 13 членов Высшего совета Аджарии и 109 делегатов от муниципального собрания. Кавелашвили получил 224 голоса, один бюллетень был испорчен.

Как сообщал OBOZ.UA, грузинская оппозиция "выборы" проигнорировала, в стране продолжаются протесты. Протестующие, с самого утра собравшиеся у здания парламента, где проходили выборы, встретили новость о "результатах" зажженными дымовыми шашками.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Грузии продолжались протесты в преддверии выборов президента. К активистам присоединились моряки и психологи. Собрать людей на митинг "помогли" власти Тбилиси, которые принялись устанавливать елку возле грузинского парламента.