В Грузии начались 'выборы президента' с одним кандидатом: в чем дело и как это должно происходить

В Грузии 14 декабря проходят выборы президента страны. На этот раз нового главу государства впервые будет выбирать коллегия избирателей: "выбирать" им придется без выбора: в списке указан только один кандидат, депутат от правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Михеил Кавелашвили.

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Грузинская оппозиция "выборы" игнорирует, а в стране продолжаются протесты. Об этом сообщает служба новостей в Тбилиси InterPressNews.

Президента изберет коллегия избирателей

После избрания действующей президента Грузии Саломе Зурабишвили в 2018 году, в стране были приняты изменения в конституцию, согласно которым был изменен формат выборов президента. Вместо всенародного голосования главу государства на следующие шесть лет (конституционные изменения ограничили власть президента, но на год увеличили срок его полномочий) должны определять члены коллегии избирателей.

В эту коллегию входят 300 членов:

все 150 депутатов парламента Грузии;

все 21 депутат парламента автономного региона Аджария;

все 20 депутатов оккупированной Россией Абзахии;

109 депутатов муниципальных органов власти из разных регионов Грузии.

Как будут проходить выборы

Голосование коллегии избирателей будет проходить с 09:00 до 14:00 в здании парламента Грузии. Находиться там имеют право только члены коллегии, представители Центральной избирательной комиссии Грузии и уполномоченные представители аппарата парламента.

Любой другой человек пребывать в здании парламента во время голосования сможет только при условии получения приглашения от председателя парламента.

Практически не будет в парламенте и журналистов. Процесс же будут транслировать в прямом эфире Общественного вещателя.

Избиратели будут фиксировать голос в кабинах для голосования, а затем помещать бюллетени в прозрачные ящики. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более половины членов коллегии. Победу кандидату в первом туре принесут голоса не менее двух третей членов коллегии (200+ человек).

Реакция грузинской оппозиции и общества

Оппозиция выборов 14 декабря игнорирует. Оппозиционные партии объявили бойкот и отказались выдвигать своих кандидатов. Они считают действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили единственным законным представителем власти до назначения новых парламентских выборов, ведь не признают избранный в октябре с многочисленными нарушениями парламент, где власть снова получила пророссийская "Грузинская мечта".

В коллегии избирателей должно быть представлено 55 депутатов от оппозиционных партий в органах местного самоуправления. Однако оппозиция своих представителей в коллегию не делегировала, их места грузинский ЦИК отдал "Грузинской мечте".

Формально в состав коллегии избирателей вошли 69 представителей оппозиционных партий.

"Выборы" проходят под пристальным наблюдением сотрудников МВД, подконтрольных правящей партии. На площадь Свободы в Тбилиси с самого утра пригнали водометы и спецтехнику, замечены там также автобусы со спецназовцами.

Также возле парламента Грузии проходит акция протеста "Покажи диплом Кавелашвили" (у единственного кандидата от "Грузинской мечты" нет высшего образования).

Акция-перформанс является ответом на произвол олигарха Иванишвили и его политсилы. Назначенные ими "выборы" не признают ни значительная часть народа Грузии, ни действующий президент Саломе Зурабишвили, ни международные партнеры и организации.

В парламенте на фоне протестов снова активизировали "желтый" уровень безопасности.

На пост президента Грузии выдвинули одного кандидата: кто такой Михеил Кавелашвили

Даже без учета того, что коллегию избирателей сейчас контролируют пророссийские власти Грузии, избирательный процесс на этот раз будет напоминать фарс. Ведь "выбирать" коллегия избирателей будет единого кандидата в списке: бывшего футболиста и депутата парламента от "Грузинской мечты" Михеила Кавелашвили.

InterPressNews рассказывает, что Кавелашвили 53 года. До прихода в политику он был профессиональным футболистом: играл сначала во владыкавказском клубе "Спартак-Алания", выступал в составе "Манчестер Сити", "Грассхоппер" и "Базель", в этом клубе он играл в 2005-2006 годах.

В парламент от "Грузинской мечты" Кавелашвили впервые попал в 2016 году.

Высшее образование Кавелашвили так и не получил. Это помешало ему в 2015 году баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии, но не помешало при власти "Грузинской мечты" претендовать на пост президента целой страны: в правящей партии заявили, что "Кавелашвили и без диплома образованнее многих".

Однопартийцы называют его "лучшим воплощением грузинского мужчины" и нахваливают за многодетность.

"Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность – качества, которые отличают Михаила Кавелашвили. По своему характеру, если хотите, по своему образу жизни он является лучшим воплощением грузинского мужчины. Он отличный муж и отец четырех детей", – представлял кандидата от власти основатель "Грузинской мечты", российский и грузинский олигарх Бидзина Иванишвили.

С лета 2022 года Кавелашвили представляет политическую группу "Сила народа" – партию-сателлит "Грузинской мечты", известную своими антизападными и гомофобными высказываниями. Именно эта группа весной 2023 года инициировала "закон об иноагентах", вызвавший массовые протесты в Грузии. Инициатива сначала была отозвана, а впоследствии принята под новым названием.

Кавелашвили лично участвовал в дебатах по "закону об иноагентах", отстаивая необходимость его принятия. Тогда за ним в грузинских СМИ небезосновательно закрепилось прозвище "депутата-матершинника". Неоднократно он участвовал и в драках в парламентском зале.

В своей декларации кандидат в президенты Грузии указал, что из недвижимости владеет только гаражом в Тбилиси стоимостью 22 тыс. долларов, брал кредит у банка на 84 тысячи лари, заработав при этом без малого 50 тысяч лари в год. А вот жена кандидата Тамар Багратиони владеет 40% акций компании "Геомак".

Напомним, 13 декабря в Грузии продолжались протесты в преддверии выборов президента. К активистам присоединились моряки и психологи. Собрать людей на митинг "помогли" власти Тбилиси, которые взялись устанавливать елку возле грузинского парламента.