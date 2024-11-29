'Грузия борется!' Президент Зурабишвили обратилась к Европе из-за протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала европейских лидеров к "резкой реакции" на жестокий разгон властями протестов в Тбилиси в ночь на 29 ноября. По ее словам, за проевропейский выбор грузин они сейчас страдают от репрессий.

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Об этом она написала в своем аккаунте в сети Х. Зурабишвили также призвала европейцев не спешить "хоронить" Грузию, которая десятилетиями борется за свое европейское будущее, и сменить соболезнования на солидарность.

Президент отметила, что несмотря на жесткие действия силовиков, протестующие не отступают.

"6.30 утра (по местному времени. – Ред.) протесты и репрессии все еще продолжаются в центре Тбилиси. Мишенью являются журналисты и политические лидеры. Я ожидаю резкой реакции европейских столиц", – подчеркнула глава государства.

Также она достаточно резко отреагировала на твит депутата парламента Франции от "Демократического движения" Фредерика Пети. Тот, наблюдая за событиями в Тбилиси, отметил, что "европейская мечта грузин похоронена, мечта Кремля сбылась" и выразил соболезнования грузинскому народу.

"Не хороните нас в ближайшее время, Грузия десятилетиями, а то и веками борется за свое европейское будущее и не намерена отступать. Не смиритесь за нас и замените сочувствие солидарностью!" – обратилась к Пети Зурабишвили.

Напомним, 28 ноября в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщается о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы. Уже утром силовики принялись отлавливать протестующих даже в храме и аптеках.