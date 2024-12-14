В Грузии новым президентом объявили экс-футболиста Михеила Кавелашвили: кто он и почему народ его не воспринимает

В Грузии 14 декабря провели выборы президента. На них баллотировался единственный кандидат – бывший профессиональный футболист Михеил Кавелашвили, его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта", она же контролировала коллегию избирателей, которая должна определить следующего главу государства.

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В голосовании с одним кандидатом сюрпризов не было: Кавелашвили получил 224 голоса из 300 возможных и победил в первом туре, а оппозиция и простые граждане вышли на улицы с протестами. Что известно о победителе "выборов" и чем он не угодил части граждан Грузии, рассказывает OBOZ.UA.

"Члены избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой было у "Грузинской мечты", выбрали президентом Михаила Кавелашвили. В прошлом футболист, представитель формально отколовшейся от правящей партии "Силы народа" был единственным кандидатом. Официально о результатах голосования сообщит глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Кавелашвили получил 224 голоса, один бюллетень был испорчен", – отмечено в сообщении "Эхо Кавказа", опубликованном в 14:44 по киевскому времени.

Новость о том, что у действующего президента страны Саломе Зурабишвили появился "преемник", собравшиеся с смого утра на протестную акцию под зданием парламента грузины встретили зажженными дымовыми шашками.

Такую реакцию оппозиционно настроенной к действующей пророссийской власти Грузии части грузинского общества понять не сложно. Часть населения и все оппозиционные партии страны не принимают результатов октябрьских выборов в грузинский парламент, считая, что "Грузинская мечта" грубо сфальсифицировала реальное волеизъявление.

Как следствие, не принимает часть общества и новый состав законодательного органа страны, а значит – и все его решения, включая формирование подконтрольного "Грузинской мечте" правительства и назначение выборов президента.

Однако и сама личность объявленного победителем выборов Кавелашвили у части грузин вызывает резкое неприятие.

Во-первых, назвать очень опытным политиком новоизбранного президента сложно. Большую часть своей жизни 53-летний Кавелашвили посвятил не политике, а профессиональному футболу. Так, в 1995 году он выступал за владикавказский клуб "Спартак-Алания", с которым завоевал чемпионский титул в РФ. В 1996-м Кавелашвили перешел в "Манчестер Сити". Годом позже попал в "аренду" в швейцарский "Грассхоппер" (с ним тоже стал чемпионом). Завершил будущий победитель выборов в Грузии свою профессиональную футбольную карьеру в швейцарском клубе "Базель", где он играл в 2005–2006 годах.

Покончив с большим футболом в качестве игрока, Кавелашвили попробовал было возглавить Федерацию футбола Грузии в 2015 году. Однако стать президентом этой организации не смог: из-за отсутствия высшего образования он не мог даже выдвинуть свою кандидатуру.

А вот с политической карьерой при наличии лишь школьного аттестата при "Грузинской мечте" проблем у Кавелашвили не возникло.

В 2016-м Кавелашвили впервые избрался от этой партии в парламент, а в 2024-м с легкой руки представителей пророссийской власти и вовсе победил на президентских выборах.

Претензии граждан Грузии к отсутствию высшего образования у кандидата в президенты в "Грузинской мечте" отвергли со словами, что "Кавелашвили и без диплома образованнее многих", и что "чтобы любить родину диплом не нужен". Законодательство же Грузии требования о высшем образовании для кандидата в президенты не содержит. Хотя президентов без диплома в стране до сих пор не случалось.

Вместо образования в "Грузинской мечте" напирают на "мужские качества" Кавелашвили и на то, что он является многодетным отцом.

"Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность – качества, которые отличают Михаила Кавелашвили. По своему характеру, если хотите, по своему образу жизни он является лучшим воплощением грузинского мужчины. Он замечательный муж и отец четверых детей", – заявлял, представляя кандидата, основатель "Грузинской мечты", грузинский и российский олигарх Бидзина Иванишвили.

Отсутствие образования не помешало Кавелашвили "проявить" себя в истории с вызвавшим массовые протесты в Грузии "законом об иноагентах". Инициатором этого законопроекта стала подконтрольная властям политическая группа "Сила народа", которую он представлял с лета 2022 года. Это политическое образование также известно антизападной и гомофобной риторикой.

Во время дебатов по поводу "закона об иноагентах" Кавелашвили заполучил у грузинских журналистов стойкое прозвище "депутата-матершинника". Не сдержан он бывает не только на словах: победитель президентских выборов нередко ранее был замечен в драках в стенах парламента.

Примечательно также, что за годы футбольной карьеры Кавелашвили, если верить его декларации, поданной в 2024 году, не нажил практически никакого имущества. Из недвижимости он указал лишь гараж в Тбилиси стоимостью 22 тыс. долларов.

Живет он практически в долг: в декларации Кавелашвили указал, что заработал за год 49 416 лари, а также взял кредит в банке на сумму 84 тыс. лари.

А вот у его жены дела идут чуть лучше: она, отмечено в декларации, владеет владеет 40% акций компании "Геомак".

Больше в декларации Кавелашвили не указано ничего.

Напомним, OBOZ.UA с самого утра следил за тем, как в Грузии власти проводили "выборы президента" с одним кандидатом, а народ собрался на протест. Мы также рассказывали, как проходят выборы в этой стране после внесения в конституцию несколько лет назад изменений.