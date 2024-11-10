В столице Грузии люди вышли на акцию протеста: что требуют. Фото и видео

В столице Грузии, в городе Тбилиси, на площади Свободы собралась большая группа людей. Здесь начинается оппозиционный марш протеста против результатов парламентских выборов, на которых победителем стала пророссийская партия "Грузинская мечта".

Видео дня

Представители оппозиции требуют от ЦИК признать результаты недействительными из-за фальсификации. Видео обнародовала NEWSGEORGIA в Telegram.

На опубликованных видео можно заметить, что люди с флагами Грузии стоят в ожидании оппозиционного марша, который был запланирован заранее.

В отличие от протестных акций, проходивших в последние недели с участием политических партий, сегодня людей на улице собрала социальная платформа Daitove, организовавшая акцию через социальные сети.

Следует отметить, что Daitove – одна из самых активных и крупнейших социальных групп в грузинском сегменте Фейсбука, которая была создана весной этого года во время массовых протестов против так называемого закона об иноагентах для предоставления транспорта и бесплатного жилья тем, кто прибывал из регионов поддержать акции.

Ранее один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что протест будет продолжаться до окончательной победы. Он представил такой план действий (далее цитируем):

"Первое – мы требуем назначения новых выборов.

Второе – мы не признаем выборы и не признаем легитимность парламента.

Третье – мы начали движение сопротивления и разворачиваем фронт сопротивления сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии.

Четвертый – каждый последующий протест будет все более острым и ориентированным на более конкретную цель.

Пятый – мы продолжаем собирать доказательства и полностью готовим документацию для международного расследования, чтобы все преступники получили наказание".

Как сообщал OBOZ.UA, после выборов 26 октября грузинский Центризбирком объявил о победе правящей партии "Грузинская мечта" с результатом почти 54% голосов. Такой уровень поддержки на 12% превышает результаты экзитпола, что вызывало недоверие к объявленным результатам как внутри страны, так и на международном уровне.

Международные наблюдатели пожаловались на многочисленные нарушения, в том числе на случаи насилия в отношении представителей оппозиции, запугивания избирателей, дискредитацию наблюдателей и злоупотребления административными ресурсами.

Свое беспокойство многочисленными нарушениями на выборах в Грузии выразила Франция, в США заявили, что не исключают для Грузии "дальнейших последствий", если курс правительства не изменится, а Швеция объявила о приостановлении сотрудничества с властями Грузии.