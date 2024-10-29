Швеция объявила о приостановке сотрудничества с властями Грузии: министр объяснил причину

Швеция прекратила все прямое сотрудничество с властями Грузии на правительственном уровне из-за ограничений гражданского общества и недемократических изменений в законодательстве. При этом финансирование проектов общественных организаций будет продолжаться.

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Об этом заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества в сфере развития Бенджамин Дуза, пишет The Local. По его словам, решение о приостановлении сотрудничества было принято в преддверии противоречивых парламентских выборов в Грузии.

"Развитие событий в Грузии очень тревожно. Попытки грузинского правительства помешать гражданскому обществу страны выполнять свою демократическую роль из-за, среди прочего, ограничительного законодательства должны иметь последствия. Поэтому Швеция приняла решение приостановить прямое шведско-грузинское правительственное сотрудничество", – заявил шведский министр.

В то же время, по словам Дузы, Швеция увеличила помощь грузинским общественным организациям на 25 миллионов крон (2,3 миллиона долларов).

Он добавил, что Стокгольм готов возобновить сотрудничество, если власти Грузии снова изменят курс на сближение с ЕС.

В частности, министр отметил, что Грузии необходимо отменить свой закон об "иноагентах", "требующий от общественных организаций регистрироваться как иностранные агенты", а также улучшить ситуацию с правами грузин, "включая права представителей ЛГБТ".

Очевидно, что грузинское общество стремится больше Европы, а Швеция хочет быть долгосрочным партнером. В этом году Украина и Молдова продвинулись в соответствующих процессах вступления в ЕС. Наша дверь открыта, когда Грузия будет готова сделать то же самое, но Грузия сама должна воспользоваться этой возможностью", - сказал Дуза.

По данным правительства, шведская помощь Грузии составляет 190 миллионов крон в год (около 17,5 миллиона долларов).

Напомним, в конце мая парламент Грузии преодолел вето президента и окончательно принял закон об "иноагентах". Голосование проходило на фоне массовых протестов

В начале октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законы, ограничивающие права ЛГБТ, в частности, закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних".

26 октября в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. Международные наблюдатели заявили о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

Как сообщал OBOZ.UA:

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

В понедельник, 28 октября, на фоне результатов выборов, состоявшихся накануне, в Грузии снова начались протесты. Все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту и не намерены работать.

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