США не исключают для Грузии 'дальнейших последствий', если курс правительства не изменится – Госдеп

Соединенные Штаты Америки присоединились к призывам международных и местных наблюдателей к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с парламентскими выборами в Грузии. Также в США обратились к грузинскому правительству – там отметили, что "не исключают дальнейших последствий", оно не изменит свой курс.

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Соответствующее заявление во время брифинга 28 октября сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. "Мы призываем грузинские власти подумать о том, какие отношения они хотят иметь с евроатлантическим сообществом, вместо того, чтобы укреплять политику, одобренную автократами", – сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что более 80% грузин хотят видеть свою страну интегрированной в ЕС и НАТО. По его словам, Конституция Грузии, предложенная и поддержанная правящей партией, предусматривает стремление к членству в этих евроатлантических институтах. Все партии ведут кампанию в поддержку этой цели, однако правящая партия приняла меры, противоречащие этому курсу.

"Грузинское правительство может подтвердить свою приверженность демократическому евроатлантическому курсу, уважая верховенство закона, устраняя недостатки в своем избирательном процессе, отменяя антидемократическое законодательство и предпринимая значительные усилия для выполнения рекомендаций по реформам для вступления в ЕС. Мы последовательно призывали грузинское правительство в этом году отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь", – сказал Миллер.

Комментируя выборы в Грузии, он заявил, что грузинский народ пришел на них в атмосфере, которая была сформирована политикой правящей партии. Речь идет, в частности, о злоупотреблении государственными ресурсами, покупке голосов и запугивании избирателей, что создало "неравные условия" и подорвало общественное и международное доверие к процессу волеизъявления.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о победе правящей партии "Грузинская мечта" на состоявшихся 26 октября парламентских выборах. Результат пророссийской политсилы, удерживающей власть в Грузии, составил 54,08% голосов избирателей.

Оппозиционные силы в стране заявили, что не признают объявленные результаты, а международные наблюдатели пожаловались на многочисленные нарушения во время выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальные результаты выборов в парламент страны, которые она назвала "российскими" и которые, по ее словам, были полностью сфальсифицированы.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 октября на фоне состоявшихся накануне результатов выборов в Грузии снова начались протесты. Люди перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, там выступали лидеры оппозиции.

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