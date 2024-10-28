'Мы бы хотели выразить нашу обеспокоенность': Франция ожидает расследования многочисленных нарушений на выборах в Грузии

Франция выразила обеспокоенность ходом парламентских выборов в Грузии. Министерство иностранных дел страны призвало грузинские власти расследовать многочисленные нарушения, факты которых были объявлены международными наблюдателями.

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Об этом говорится в заявлении МИД Франции. Отмечается, что Париж ожидает от Тбилиси выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

"Мы хотели бы выразить нашу обеспокоенность последними событиями в Грузии после предварительных выводов Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по поводу парламентских выборов в Грузии, указывающих на давление, запугивание и угрозы против избирателей и откат от демократии", – говорится в заявлении.

Франция ожидает, что грузинские власти расследуют наблюдавшиеся до и во время голосования нарушения, а также выполнят рекомендации ОБСЕ и Комиссии Совета Европы "За демократию через право", известной как Венецианская комиссия.

В МИД добавили, что Грузия для подтверждения европейского пути должна обеспечивать основные свободы, политический плюрализм и гражданское общество.

Напомним, международная миссия по наблюдению выборов в Грузии заявила о многочисленных сообщениях о давлении на избирателей, запугивании, дискредитации наблюдателей, злоупотреблении админресурсами и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

Европейский Союз также призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала народ выйти на протест вечером в понедельник, 28 октября. Сами выборы она назвала "русскими".

В понедельник, 28 октября, на фоне результатов выборов, состоявшихся накануне, в Грузии снова начались протесты. Все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту и не намерены работать.