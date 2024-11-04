В столице Грузии началась очередная акция протеста: оппозиция требует новых выборов. Фото и видео

В Тбилиси (Грузия) собралась большая акция протеста против результатов парламентских выборов, на которых победителем была объявлена пророссийская "Грузинская мечта". Представители оппозиции потребовали ЦИК признать результаты недействительными в связи с фальсификациями.

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Один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что протест будет продолжаться до окончательной победы. Как пишет Formulanews, он представил такой план действий (далее цитируем):

"Первое – мы требуем назначения новых выборов.

Второе – мы не признаем выборы и не признаем легитимность парламента.

Третье – мы начали движение сопротивления и разворачиваем фронт сопротивления сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии.

Четвертое – каждый следующий протест будет все более острым и ориентированным на более конкретные цели.

Пятое – мы продолжаем собирать доказательства и полностью готовим документацию для международного расследования, чтобы все преступники понесли наказание".

"Хочу вам отчитаться: за эти дни мы сделали все, что могли, вместе с другими наблюдателями и всеми политическими группами, мы объединили наши ресурсы и дошли до первого этапа, когда эти выборы не были признаны демократическими странами. Нам предстоит предпринять вполне конкретные, решительные шаги", – сказал Вашадзе.

Протестующие собрались на Вокзальной площади, после чего шествием прошли к зданию парламента – традиционной и главной арене политических протестов в Грузии.

Из-за акции автомобильное движение на центральном проспекте было перекрыто.

В руках у протестующих были плакаты "Проснись Грузия", флаги Европы и Грузии, а также Украины.

К акции у парламента Грузии присоединилась и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Напомним: на парламентских выборах, которые состоялись 26 октября и отличились массовыми нарушениями, правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала 54,08% голосов (согласно заявлению ЦИК).

Но как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результаты и говорят о тотальной фальсификации и краже голосов избирателей.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что "глубоко обеспокоен" отступлением от демократии в Грузии и также призвал правительство страны провести "прозрачное" расследование многочисленных нарушений во время голосования.

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