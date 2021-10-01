В Грузии задержали Михэила Саакашвили – премьер-министр

Глава Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан у себя на родине. Отметим, что о своем возвращении в Грузию политик сообщил ранее того же дня.

Уже вечером в пятницу правоохранители разыскали и задержали Саакашвили, передает "Спутник Грузия". Информацию на спецбрифинге подтвердил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Как заявил он, третий президент Грузии был переведен в пенитенциарное заведение.

Гарибашвили добавил, что правоохранительные органы страны имели предварительные данные о маршруте Саакашвили, начиная с его передвижения по Украине.

Видео дня

Напомним, что Саакашвили в 2014-м объявляли в розыск на родине из-за выдвинутых обвинений по нескольким уголовным делам. Среди них, в частности:

организации избиения депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили;

растрата бюджетных средств;

злоупотребление властью.

По двум производствам Саакашвили осужден заочно – ему грозит от девяти лет тюрьмы. Еще по ряду дел приговор пока не вынесен.

В пятницу, 1 октября, грузинский и украинский политик сообщил: он впервые за восемь лет находится в Батуми.

На своей странице в Facebook Саакашвили обнародовал соответствующее видео. Мужчина признался, что очень скучал и мечтал снова приехать в Грузию.

Государственный деятель также говорил, что "рисковал всем, своей жизнью и свободой", чтобы совершить эту поездку.

Обращение Саакашвили заканчивалось словами о скорой встрече в Тбилиси. По данным грузинских СМИ, именно в этом городе экс-президента и задержали.

Саакашвили был президентом Грузии в 2008–2013 годах.

После поражения на выборах-2013 политик уехал из страны. Обвинения, выдвинутые грузинскими правоохранителями, экс-глава страны назвал политически мотивированными.

В Украине в мае 2019 года он получил украинское гражданство (его выдал президент Владимир Зеленский).

Перед выборами-2020 в Грузии Саакашвили говорил о вероятном возвращении. А лидер Единого национального движения объявлял: партия будет выдвигать кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра. В итоге достаточного количества голосов политсила не получила.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале текущего года Саакашвили, находясь в Украине, призвал грузинскую оппозицию к массовым протестам против власти его родной страны.